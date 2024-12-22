«سيرك الغابة».. رسائل تحض على التعاون والمحبة

انطلقت أول من أمس أحداث النسخة الثامنة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، حيث قدم العرض الأول من المهرجان، وحمل عنوان «سيرك الغابة»، والذي حمل رسائل محبة، وأكد أهمية القيم والتعاون.

كما شهد حفل افتتاح المهرجان التعريف بلجنة تحكيم الكبار ولجنة تحكيم الأطفال، وكذلك تكريم شخصية المهرجان الفنان الإماراتي مبارك ماشي، من قبل إسماعيل عبدالله رئيس المهرجان، والفنان القدير أحمد الجسمي نائب رئيس جمعية المسرحيين، والدكتور حبيب غلوم مدير المهرجان.

وقدمت فرقة مسرح خورفكان للفنون عرض «سيرك الغابة» تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، والذي أدى أحد أدوار المسرحية أيضاً، وشاركه فيها كل من الفنانين:

«خالد المرزوقي، فيصل موسى، وعد طارق، لطيفة جوهر، وآخرون، وتمكن العرض من جذب جمهور الأطفال إليه وتفاعلهم معه منذ البداية وحتى إسدال الستار.

تناولت المسرحية حكاية مجموعة من الباندا، كانت تنعم بالعيش الرغيد والهادئ، متحابة ومتعاونة فيما بينها، لا مكان للأشرار في تلك الغابة التي يعيشون فيها، غير إن إحدى أفراد الباندا، تخالف التعليمات وتذهب إلى منطقة محظورة.

مما جعل من ضعاف النفوس من البشر، تتبع أثرها ومعرفة أماكن تواجد الباندا، فقائد مجموعة البشر، لديه سيرك، ويبحث عن الحيوانات، وخصوصاً النادرة منها مثل الباندا من أجل اصطيادها ووضعها في أقفاص داخل السيرك من أجل عرضها على جمهور السيرك وكسب المال.

غير إن الباندا وبمساعدة صديقهم «ديسمو» تتمكن من الفرار والنجاة من قبضة الأشرار، ليعود الأمن والسلام والوئام إلى الغابة.

حمل العرض رسائل اجتماعية مهمة عدة على رأسها أهمية التعاون في حل المشكلات، وأهمية المجموعة في تكاتفها وتعاضدها لصد خطط الأشرار وكشفهم.