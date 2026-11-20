

رجّحت تقارير صحافية عدة، أن عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، غاب عن اجتماع مجلس باريس البلدي، بعد أن عبر على حسابه في «إنستغرام» بصدور لعبة «GTA 6»، في منتصف الليل، وكتب «لننطلق!» «Let’s Go!!!!». إذ أفاد صحفيون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إيمانويل غريغوار لم يحضر، في صباح اليوم التالي، افتتاح جلسة مجلس باريس في الساعة التاسعة صباحاً، ولم يصل إلا عند الظهيرة، أي بعد تأخير بثلاث ساعات عن موعد الاجتماع. ورجح مستخدمو منصات التواصل أن يكون قد أمضى الليل في ممارسة اللعبة حتى ساعات الفجر الأولى، وفق ما أوردته تقارير صحفية فرنسية.

ورداً على ما تم تداوله -في صفحة «ALERTES INFOS» على وجه الخصوص- قال عمدة باريس في تدوينة على منصة «إكس»، وفقاً لما نقله موقع «روسيا اليوم»: «شكراً لاهتمامكم بجدولي الزمني، لكنني كنت حاضراً في الموعد تماماً في الساعة التاسعة صباحاً في مكتبي والتقيت بمسؤول الأخلاقيات في مدينة باريس، وهو شخص ألتقي به بانتظام.. بعد ذلك ترأست جلسة مجلس باريس».

وفي سياق متصل، حذر مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة المسؤولين الحكوميين من أن صدور لعبة «GTA VI» لا يُعد سبباً مقبولاً للتحول إلى العمل عن بعد.

وصدرت، فجر الخميس، لعبة «GTA 6» رسمياً، محطمة الأرقام القياسية في المبيعات ومثيرة ضجة عالمية واسعة.

وتصنف اللعبة ضمن ألعاب العالم المفتوح والأكشن وتدور أحداثها حول الجريمة والمطاردات وتنفيذ المهام في بيئة افتراضية.

وانطلقت لعبة «Grand Theft Auto VI (GTA 6)» عالمياً بعد انتظار 13 عاماً، لتعيد اللاعبين إلى مدينة Vice City المستوحاة من ميامي، في إصدار يترقبه ملايين اللاعبين حول العالم.