

نجح جهاز علمي بريطاني الصنع، على متن المسبار الفضائي «بيبي كولومبو»، في رصد الأشعة السينية الصادرة عن سديم السرطان، الذي يبعد نحو 6500 سنة ضوئية عن الأرض، في أول اختبار من نوعه للجهاز بالفضاء، قبل وصول المهمة إلى كوكب عطارد.

وأجرى باحثون من جامعة ليستر البريطانية الاختبارات باستخدام جهاز «MIXS»، المصمم لتحليل العناصر المكونة لسطح عطارد، عبر قياس الأشعة السينية المنبعثة من صخوره.

وشملت الاختبارات 39 ساعة من الرصد، خلال سبتمبر الماضي، وأظهرت أن دقة الجهاز في الفضاء تفوقت قليلاً على نتائج اختباراته المعملية عام 2015، دون تسجيل أضرار إشعاعية بعد رحلة استمرت ثماني سنوات.

ومن المقرر أن يبدأ المسبار دخول مدار عطارد في 21 نوفمبر 2026، تمهيداً لانطلاق المرحلة العلمية في أبريل 2027.