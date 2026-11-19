تستعد القرية العالمية لاستضافة أمسية موسيقية جديدة، يوم الأحد 13 ديسمبر، إذ تحيي الفنانة السعودية موضي الشمراني حفلاً غنائياً على المسرح الرئيسي في الساعة الـ8 مساءً.

وبدأت موضي الشمراني مسيرتها الفنية بالغناء في حفلات الزفاف في المملكة العربية السعودية، حيث طوّرت أسلوباً فنياً مستوحى من الموسيقى الشعبية السعودية، قبل أن توسّع حضورها وجمهورها في مختلف أنحاء الخليج بأسلوبها المميز الذي يجمع بين الكلمات عميقة المعاني والإيقاعات الخليجية الحديثة والنغمات التراثية. ومن أحدث إصداراتها، أغنيتا «يا هلا بالغالي» و«الله لنا».

ورسّخت موضي الشمراني مكانتها في المشهد الغنائي الخليجي المعاصر، بفضل مهاراتها، وتستعد لنقل أجواء الاحتفالات السعودية إلى المسرح الرئيسي في القرية العالمية. وسيكون جمهورها على موعد مع مجموعة من أبرز أغانيها المحبوبة، بما في ذلك «قفلوا باب المشاريه» و«بحر الهوى».

والحفل من إنتاج روتانا، يقام بالشراكة مع إذاعة الخليجية 100.9 إف إم بوصفها الشريك الإذاعي الرسمي. وسيكون حضور الحفل عند المسرح الرئيسي متاحاً أمام جميع ضيوف القرية العالمية، حيث إنه يتضمن في تذكرة دخول الوجهة، والتي يمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للقرية العالمية، بالإضافة إلى شبابيك التذاكر عند البوابات.

ويأتي الحفل ضمن أكثر من 40 ألف عرض وفعالية يقدمها الموسم الـ31. ومن الحفلات الغنائية الكبرى إلى العروض اليومية، تواصل القرية العالمية استقطاب تجارب ترفيهية مباشرة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح ضيوفها المزيد لاكتشافه مع كل زيارة إلى «عالم أكثر روعة».