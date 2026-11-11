موسكو.. وجهة خليجية تتألق شتاءً بين الثقافة والتسوق والتجارب العائلية

تواصل موسكو تعزيز مكانتها واحدة من أبرز الأماكن الجاذبة للسياح الخليجيين الذين يتطلعون للسفر إلى وجهة سياحية عصرية وآمنة وترحب بالضيوف. ومع انتهاء الخريف وبدء الشتاء، تستعد العاصمة الروسية لاستقبال السياح القادمين من الخارج بموسم جديد حافل بالتجارب الثقافية والترفيهية والاحتفالية.

وبات السفر إلى موسكو يسيراً بنحو أكبر. فقد دخلت حيز التنفيذ اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية في 11 مايو هذا العام، الأمر الذي أتاح للمسافرين من مواطني كلا البلدين السفر دون تأشيرة.

ومن جانب آخر، عقدت روسيا ترتيبات سفر مماثلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، في حين يستفيد مواطنو مملكة البحرين ودولة الكويت من نظام التأشيرة الإلكتروني السريع والمريح لإنجاز طلباتهم خلال أربعة أيام تقريباً.

وتولي موسكو اهتماماً متزايداً باحتياجات الزوار الخليجيين، إذ توفر الفنادق والمطاعم خيارات واسعة من الأطعمة الحلال، تشمل مطاعم متخصصة بالمأكولات العربية والتركية والأوزبكية. كما أطلقت المدينة دليلاً خاصاً بالزوار المسلمين يضم معلومات عن المطاعم الحلال وأماكن الصلاة والفنادق ومراكز التسوق، إلى جانب تفاصيل عن المساجد الكبرى وغرف الصلاة المتوفرة في مطارات موسكو الرئيسية.

ومن التجارب التي تعكس الطابع المحلي للمدينة مشروع «حفلة شاي موسكو»، الذي يمنح الزوار فرصة تذوق خلطات الشاي التقليدية والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والموسمية في الحدائق والمتاحف والمواقع التاريخية المنتشرة في أنحاء العاصمة.

ومع نهاية الخريف وبداية الشتاء، تتحول موسكو إلى مركز للفعاليات الاحتفالية من خلال برنامج «الشتاء في موسكو»، الذي يضم مهرجانات موسمية وحلبات للتزلج على الجليد وأنشطة موجهة للعائلات.

ويبرز مهرجان «رحلة إلى عيد الميلاد» أحد أهم فعاليات الموسم، حيث تنتشر الأجواء الاحتفالية والأسواق الشتوية في مختلف أنحاء المدينة.

كما يشكل مركز معارض عموم روسيا (VDNH) إحدى أبرز الوجهات الشتوية، بفضل حلبة التزلج الضخمة والمتاحف والفعاليات الثقافية التي يحتضنها. أما مدينة «موسكينو» السينمائية فتقدم تجربة فريدة تتيح للزوار استكشاف عالم صناعة الأفلام من خلال مواقع تصوير ضخمة وجولات تفاعلية وبرامج ترفيهية متنوعة.

ولا تقتصر جاذبية موسكو على الفعاليات الشتوية، بل تمتد إلى معالمها التاريخية وقصورها العريقة وحدائقها الواسعة التي تمنح الزوار فرصة للتعرف إلى جانب مختلف من التراث الروسي.

وبالنسبة لعشاق التسوق، توفر موسكو تجربة راقية من خلال مراكز التسوق الفاخرة مثل «غوم» و«تسوم»، إلى جانب متاجر المصممين الروس والخدمات المخصصة للزوار الدوليين، بما في ذلك المرشدون الناطقون بالعربية وخدمات استرداد الضرائب والتنقل والتخطيط للجولات.

هذا التنوع في العروض السياحية يجعل موسكو وجهة متكاملة تستقطب الزوار الخليجيين على مدار العام، حيث يجمع كل موسم بين تجربة جديدة وأجواء مختلفة، من جمال الخريف وألوانه الدافئة إلى سحر الشتاء واحتفالاته المميزة.