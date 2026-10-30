700 طائرة درون ترسم لوحات أمجاد الوطن في سماء القرية العالمية 3 نوفمبر

تشارك القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، دولة الإمارات احتفالاتها بيوم العلم الإماراتي، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، من خلال برنامج خاص يجسّد مشاعر الفخر والوحدة والهوية الوطنية، يتصدره عرض مذهل لطائرات الدرون التي ستزيّن سماء الوجهة بألوان علم دولة الإمارات.

ففي تمام الساعة 8 مساءً، سيكون عرض الدرون الحدث الأبرز خلال الأمسية الخاصة بالمناسبة، حيث ستُحلّق 700 طائرة درون في سماء القرية العالمية لتشكّل لوحات مبهرة بألوان الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود.

وسيحوّل العرض سماء الوجهة إلى لوحة مضيئة تحتفي بالإمارات، وطن العز والخير والمحبة، في أجواء تجمع بين مشاعر الفخر والاحتفال. كما يُدعى الضيوف من جميع الأعمار إلى التجمع في هذه اللحظة المميزة معاً.

وستزيّن أعلام دولة الإمارات مختلف أنحاء القرية العالمية، فيما ستتألق أبرز معالم الوجهة بألوان العلم الإماراتي. كما سيحصل الضيوف على أعلام دولة الإمارات عند وصولهم، بما يتيح للجميع المشاركة في الاحتفالات واستشعار أجواء الفخر.

وإلى جانب الاحتفالات، تتيح القرية للضيوف زيارة جناح الإمارات الذي يحتفي بثراء التراث الثقافي للدولة من خلال مجموعة من الحرف اليدوية التقليدية والمنتجات المحلية والمأكولات الإماراتية.

حيث يوفر فرصةً للتسوق والتذوق واكتشاف جوانب متنوعة من الثقافة الإماراتية الأصيلة. كما يمكنهم الاستمتاع بتجارب التسوق المتنوعة وخيارات المأكولات العالمية التي تقدمها القرية العالمية، لقضاء أمسية احتفالية مميزة برفقة العائلة والأصدقاء.