عبدالمجيد عبدالله يغني في دبي 31 أكتوبر

تواصل دبي استقطاب أبرز نجوم الغناء العرب، ليقدموا للجمهور باقة متنوعة من أعمالهم القديمة والحديثة، في حفلات تجمع بين الطرب الأصيل والأجواء الفنية المميزة، وتعزز مكانة الإمارة وجهةً بارزة للإبداع والفن.

ويحيي الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حفلاً فنياً على مسرح «كوكا كولا أرينا» بدبي، يوم 31 أكتوبر الجاري، حيث تلتقي الأنغام الأصيلة بأجمل الذكريات في ليلة طربية ساحرة.

ويُعرف الفنان عبدالمجيد عبدالله بلقب «أمير الطرب»، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله التي أحبها الجمهور على مدى عقود، من بينها «من مثلك»، و«تتنفسك دنياي»، و«يا ابن الأوادم»، و«غزال ما ينصادي»، إلى جانب باقة من أجمل أغنياته التي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة.

ويعيش الحضور خلال الحفل ليلة استثنائية، حافلة بالألحان والأجواء الموسيقية المميزة، تجمع بين عراقة الطرب وروح الحاضر، وتمنح محبي الفنان فرصة للقاء نجمهم المفضل، والاستمتاع بأجمل أعماله على المسرح.

ويتميز عبدالمجيد عبدالله بصوتٍ عذب، وحضورٍ فني لافت، إلى جانب مسيرة حافلة بالأعمال التي رسخت مكانته في الأغنية الخليجية، وحظيت بشعبية واسعة في عالمنا العربي.