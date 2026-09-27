القرية العالمية توفر باقات كبار الشخصيات

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن إتاحة باقات كبار الشخصيات للموسم الـ 31 للشراء الآن، حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لـ«كوكاكولا أرينا»، ما يتيح لمحبيها فرصة اقتناء أحد أكثر إصدارات الموسم ترقباً قبل نفاد الكميات المحدودة.

وقد أعادت القرية العالمية ابتكار باقات كبار الشخصيات للموسم الـ 31، بتصميم جديد كلياً، على شكل كتاب تذكاري يرمز إلى الرحلة الاستثنائية للقرية العالمية عبر العقود، لتصبح الباقة أكثر من مجرد امتيازات حصرية، بل قطعة تذكارية توثق مسيرة الوجهة.

وبناءً على رؤية «دبي الأفعال»، تضم كل باقة سبعة دبابيس تذكارية للموسم الـ 31، تحتفي بدولة الإمارات وعزتها، إلى جانب مجموعة من المزايا الراقية.

وتحتوي إحدى الباقات شيكاً بقيمة 31,000 درهم، ليكون من نصيب أحد حاملي باقات كبار الشخصيات المحظوظين.

وتمنح الخيارات الستة من باقات كبار الشخصيات وباقات «ميغا» للموسم الـ 31 الضيوف حرية اختيار الباقة التي تناسب تطلعاتهم للاستمتاع بتجارب القرية العالمية طوال الموسم.

إذ تتوفّر الباقة «الماسية» بسعر 7900 درهم، و«البلاتينية» بسعر 3,490 درهماً، و«الذهبية» بسعر 2490 درهماً، و«الفضية» بسعر 1890 درهماً.

بينما تعود باقتا كبار الشخصيات «ميغا الذهبية» بسعر 4990 درهماً، و«ميغا الفضية» بسعر 3490 درهماً، لتجمعا بين المزايا الراقية التي تقدمها القرية العالمية، وبطاقات موسمية أو تذاكر لدخول «دبي باركس™ آند ريزورتس».