اسكتلندية سبعينية تدخل«غينيس» كأكبر «صانع محتوى مباشر»

دخلت جدة إسكتلندية، تبلغ من العمر 78 عاماً، موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر «ستريمر» (Streamer) أنثى في العالم للعبة «فورتنايت».

وكانت كاث بوي قد تعرفت إلى اللعبة عام 2017، عبر حفيدها الذي كان يبلغ 17 عاماً حينها، لتتحول بعد تسع سنوات إلى «ستريمر» (صانع المحتوى المباشر أو البث المباشر، وهو الشخص الذي يقوم ببث أنشطته وفيديوهاته مباشرة إلى الجمهور عبر الإنترنت في لحظة حدوثها نفسها -الوقت الفعلي- عبر منصات مخصصة)، ويتابعها نحو 24 ألف شخص، متجاوزة كل الشكوك التي أبداها حفيدها في البداية.

وحسب «روسيا اليوم»، قالت كاث، المعروفة باسم المستخدم «غرامبي غران 1948»، تعليقاً على لقبها الجديد، الذي جاء بعد نشر قصتها في «إصدار اللاعبين 2027» من «غينيس»: «أن أحصل على شهادة من موسوعة غينيس يعني لي الكثير شخصياً.

في سن 78، نشأت وأنا أتلقى الكتاب كهدية عيد ميلاد، ولم يكن يخطر ببالي أبداً أنني سأفتح إحدى صفحاته يوماً ما وأرى نفسي.

كان الاعتراف بي كأكبر «ستريمر» سناً يبدو دائماً هدفاً بعيداً، لذا، فإن تحقيق هذا الشرف يعني الكثير».