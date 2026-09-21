الصين تطلق بنجاح 9 أقمار اصطناعية إلى الفضاء

أطلقت الصين الأحد بنجاح 9 أقمار اصطناعية إلى الفضاء من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غربي البلاد.

وتم إطلاق الأقمار الاصطناعية على متن الصاروخ الحامل من طراز «ليجيان-1 واي18» ودخلت مداراتها المحددة، وستستخدم بشكل أساسي في مراقبة البيئة الفضائية والوقاية من الكوارث والحد من آثارها والتجارب العلمية.

يعد هذا الإطلاق المهمة الـ 17 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «ليجيان»، التي طورتها شركة (سي أيه إس سبيس)، شركة رحلات فضائية تجارية.

وأرسلت سلسلة «ليجيان» حتى الآن بنجاح مركبة فضائية واحدة و121 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء وتجاوز إجمالي كتلة الحمولة في المدار 21 طناً.

وذكرت (سي أيه إس سبيس) أنه تم تحديد موعد إطلاق الصاروخ الحامل من طراز «ليجيان-1» في النصف الثاني من 2027.