10 أيام في دبي تحتفي بسحر الثقافة الكورية

تستضيف دبي الثقافة الكورية هذا الشهر، مع انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «كوريا في دبي 2026»، 25 سبتمبر، الذي يقام تحت شعار «اكتشف كوريا في دبي»، ويقدم على مدار 10 أيام باقة متنوعة من الفعاليات، تشمل حفلات موسيقى «الكي-بوب»، وعروض الأفلام الكورية، والفعاليات المخصصة للجمال والأزياء والمأكولات والتسوق، إلى جانب العروض الثقافية والأنشطة المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة.

تنطلق فعاليات المهرجان بأسلوب مبهر في دبي فستيفال سيتي مول، حيث تقام حفلة موسيقية مجانية في منطقة فستيفال باي. وتبدأ الأمسية بعرض «تخيل» الشهير، يليه حفل موسيقي حي، بمشاركة الفنانة الكورية الجنوبية «كوون أونبي»، يلي ذلك عرض لفرقة الشباب ONEUS، ليُختتم الحفل بعرض مذهل للألعاب النارية، يضيء سماء دبي.

ويجمع حفل الافتتاح اثنين من أبرز الأسماء في عالم موسيقى «الكي-بوب»، حيث تصعد كوون أونبي إلى المسرح، كواحدة من الفنانات البارزات في كوريا الجنوبية، بعد مسيرة حافلة، إذ بدأت شهرتها عالمياً كعضو في فرقة IZ*ONE. وتشارك في الحفل فرقة ONEUS، التي تشتهر بأدائها القوي وأفكارها الفنية المبتكرة والمميزة؛ حيث ستنقل طاقة وحماس موسيقى «الكي-بوب» مباشرة إلى «فستيفال باي»، لتمنح الجمهور فرصة مشاهدة الفرقة في عروض حية ومجانية في دبي.

ويمثل الحدث الذي تستضيفه دبي أول ظهور عالمي للفرقة بعد إطلاق ألبومها الثاني عشر، بعنوان «FIRST LIGHT»، كما يقدم فرصة للمتابعين من حول العالم للاستمتاع بأحدث أعمالهم الموسيقية في عرض حي ومباشر.

وبعد الافتتاح، تتواصل الفعاليات الترفيهية ضمن مهرجان كوريا في دبي يوم 26 سبتمبر، بدءاً من 7:30 مساءً، حيث تتألق الفنانة ومصممة الرقصات آيكي، ومصمم الرقصات تشوي يونغ-جون في عروض مميزة.

وستنضم آيكي، التي اشتهرت بمشاركتها في برنامج «Street Woman Fighter»، وقيادتها لفرقة الرقص «HOOK» إلى تشوي يونغ-جون، الذي ساهمت تصاميمه الحركية في تشكيل عروض أبرز نجوم موسيقى «الكي-بوب»، في أمسية أخرى مجانية، تقام في دبي فستيفال سيتي مول.

تستمر فعاليات المهرجان في جميع أنحاء المدينة من 25 سبتمبر حتى 4 أكتوبر، ليحوّل المدينة إلى وجهة لعشاق الثقافة الكورية، لا سيما أنه يرتكز على أربع ركائز رئيسة حول كوريا وهي: احتفل، وتسوّق، واربح، وتذوّق، مع تقديم باقة متنوعة من الفعاليات، تشمل عروضاً حية مجانية لنجوم «الكي-بوب»، وأمسيات لعرض الأفلام الكورية، وتجارب في عالم الجمال والأزياء والمأكولات، وعروضاً ثقافية، وعروضاً ترويجية للتسوق في مختلف أرجاء المدينة، بالإضافة إلى جوائز مميزة.

يعكس إطلاق مهرجان كوريا في دبي، التأثير العالمي المتنامي للثقافة الكورية، ومكانة دبي باعتبارها وجهة تلتقي فيها الثقافات والمجتمعات والتوجهات العالمية. وتوفر الدورة الافتتاحية للمهرجان منصة جديدة، تتيح للفنانين والعلامات التجارية والمبدعين والشركات الكورية التواصل مع جمهور دبي المتنوع، فضلاً عن منح العائلات والزوار فرصة جديدة لاستكشاف كوريا دون مغادرة المدينة.

يُقام مهرجان كوريا في دبي 2026 بتنظيم من «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبدعم من مركز أعمال وكالة المحتوى الإبداعي الكورية «KOCCA» في الإمارات، ومبادرة «KOREA 360».