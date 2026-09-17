«دبي للكوميديا».. حكايات البهجة بلغات العالم

يعود مهرجان دبي للكوميديا هذا العام الذي يقام من 9 إلى 18 أكتوبر، حاملاً معه المزيد من الضحك والعروض الاستثنائية، مع إضافة 9 عروض جديدة إلى برنامجه الحافل لعام 2026، بمشاركة نخبة من المواهب الكوميدية العالمية من لبنان وألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا وغيرها من دول العالم.

وتتنوع العروض الجديدة بين اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، لتقدم على مسارح دبي مزيجاً من الثقافات والأساليب والتجارب الكوميدية المختلفة، بما يعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به المدينة ومكانتها المتنامية على خريطة الإبداع العالمي.

ويعود المهرجان بنسخته السابعة، من إنتاج «براغ»، ويقدِّمه جدول فعاليات دبي، مع قائمة حافلة بالنجوم.

ويقدم البرنامج الموسّع عروضاً كوميدية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية، تستضيفها مجموعة من أبرز الوجهات في دبي، بما فيها دبي أوبرا، ومسرح «نيو كوفنت غاردن»، و«كوكاكولا أرينا»، ومسرح الإمارات، ونادي «بيبروني» للكوميديا.

وتلتقي العفوية بالكوميديا بالمهرجان من خلال أمسية مميزة تجمع الثنائي العربي هديل مرعي ومها جعفر، وذلك في 11 أكتوبر بنادي «بيبروني» للكوميديا.

بدأت شراكتهما عام 2024 مع إطلاق برنامجهما الكوميدي الشهير «بودكاست ونص»، الذي سرعان ما استقطب جمهوراً كبيراً في العالم العربي، بفضل أسلوبهما العفوي والمرح في تناول قصص الحياة اليومية والموضوعات الاجتماعية والتجارب الشخصية، إلى جانب المواقف والحكايات التي يشاركهما بها المستمعون.

ويقدم الكوميدي اللبناني عماد كعدي عرضه المنفرد الثاني «17 – سبعتعش»، ضمن مهرجان دبي للكوميديا في 12 أكتوبر على مسرح «نيو كوفنت غاردن».

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه عرضه السابق «هامبرغر»، والذي جال به في عدد من الدول العربية والأوروبية وبيع منه أكثر من 15 ألف تذكرة.

وتطلّ نجمة الكوميديا والممثلة والكاتبة ومقدمة البرامج والناشطة الألمانية، إنيسا أماني على جمهور مهرجان دبي للكوميديا 13 أكتوبر على مسرح «نيو كوفنت غاردن»، بأمسية من عروض الكوميديا باللغة الألمانية.

ويجتمع نجوم الكوميديا اللبنانية ماريو باسيل وشادي مارون وألين أحمر على مسرح «نيو كوفنت غاردن» 14 أكتوبر، في ليلة خاصة تحتفي بالكوميديا اللبنانية وأشهر شخصياتها ومواقفها التي لا تُنسى.

ويأخذ الثلاثي، المعروف بشخصياته المحبوبة ومشاهده الساخرة، الجمهور في رحلة عبر محطات وذكريات تركت بصمتها في المشهد الكوميدي اللبناني على مرّ السنوات.

ويقدم نجم الكوميديا اللبناني ماريو باسيل على مسرح نادي «بيبروني» 18 أكتوبر أمسية خاصة حافلة بالضحك والأوقات التي لا تُنسى.

ويُعد ماريو واحداً من أبرز الأسماء في المشهد الكوميدي اللبناني، مع مسيرة تمتد بين الكوميديا والتلفزيون والمسرح، عُرف خلالها بأسلوبه الساخر في تناول تفاصيل الحياة اليومية والمجتمع اللبناني.

وفي هذه الأمسية، يشارك ماريو مجموعة من الحكايات والمواقف الطريفة إلى جانب مفاجأة خاصة لن يُكشف عنها إلا في ليلتها.

وبين الارتجال والمواقف غير المتوقعة، يقدم ماريو تجربة كوميدية تحمل بصمته الخاصة التي جعلته اسماً مألوفاً ومحبوباً في مختلف أنحاء المنطقة.

ويضيف الكوميدي اللبناني جون أشقر عرضاً ثانياً من أحدث عروضه الكوميدية باللغة العربية «فينا نحكي» في 18 أكتوبر على مسرح «دبي أوبرا».

ويمنح العرض الإضافي الجمهور فرصة جديدة لمشاهدة أحدث أعمال جون أشقر.

ويشارك الكوميدي من جنوب آسيا «دانيال فرنانديز» في مهرجان دبي للكوميديا بعرضه «دو يو نو هو آي آم؟» 17 أكتوبر وذلك بنادي «بيبروني»، حيث يتناول بأسلوب ذكي وقريب من الجمهور موضوعات العائلة والهوية والتجارب التي تسهم في تشكيل شخصياتنا.

ويطوي نادي «بيبروني» للكوميديا عامه الأول، ويحتفل بهذه المناسبة بأمسية استثنائية من الضحك على مسرح دبي أوبرا يوم 17 أكتوبر، تجمع نخبة من المواهب الكوميدية المقيمة في دبي والعالمية في عرض خاص لليلة واحدة.

ويجمع العرض الجنوب أفريقي «كينغز آند كوينز أوف كوميدي» 4 من أبرز نجوم الكوميديا في جنوب أفريقيا، هم «دارين مول»، و«سيليست نتولي»، و«فافا ناراغي»، و«باش ويذ تاش»، ليقدم كل منهم على مسرح «نيو كوفنت غاردن» 18 أكتوبر، أسلوبه الخاص ونظرته المختلفة إلى عالم الكوميديا.

ويقدّم الكوميدي وصانع المحتوى والممثل الفرنسي نينو أريال 18 أكتوبر لجمهور مهرجان دبي للكوميديا عرضاً باللغة الفرنسية على مسرح «نيو كوفنت غاردن»، يحمل أسلوبه الكوميدي الخاص.

وبعد أن ترك مسيرته المهنية في القطاع المصرفي ليتفرغ للكوميديا، نجح نينو في بناء قاعدة جماهيرية من خلال مقاطع الفيديو التي نشرها عبر الإنترنت، قبل أن ينتقل إلى المسرح بعروضه المميزة وتفاعله العفوي مع الجمهور.