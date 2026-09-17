القرية العالمية تطرح باقات كبار الشخصيات 21 الجاري

أعلنت القرية العالمية، طرح باقات كبار الشخصيات الحصرية لموسمها الـ31 على مراحل حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لـ«كوكاكولا أرينا» بدءاً بمرحلة الشراء المسبق من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، التي تتيح للضيوف شراء باقتهم مسبقاً مقابل رسوم إضافية، تليها مرحلة البيع العام اعتباراً من 26 سبتمبر.

وصممت باقات كبار الشخصيات الجديدة حصرياً للموسم الـ31، لتأتي بتصميم تذكاري قابل للاقتناء وهو صندوق على هيئة كتاب قصصي، يحتفي بمسيرة الوجهة الاستثنائية في قالب فاخر يبقى ذكرى مميزة حتى بعد إسدال الستار على الموسم.

وبناءً على رؤية «دبي الأفعال» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستلهاماً من روح دبي التي تجمع المجتمعات والثقافات تحت مظلتها، تضم كل باقة سبعة دبابيس تذكارية للموسم الـ31 تحتفي بدولة الإمارات وعزتها، إلى جانب مجموعة من المزايا الراقية، تشمل ملصقاً لمواقف سيارات كبار الشخصيات وبطاقات لمواقف السيارات، وتذاكر دخول، وبطاقات «الروائع»، ومجموعة من العروض للاستمتاع بوجهات دبي القابضة للترفيه.

وتزداد أجواء الموسم حماساً مع إخفاء شيك بقيمة 31.000 درهم داخل إحدى باقات كبار الشخصيات، ليعثر عليه أحد حاملي الباقات المحظوظين للموسم الـ31.

وستتوفر الباقة «الماسية» هذا الموسم بسعر 7.900 درهم، ويمكن للضيوف شراؤها خلال مرحلة الشراء المسبق مقابل رسوم إضافية قدرها 1.000 درهم.

وستتوفر الباقة «البلاتينية» بسعر 3.490 درهماً، مع إمكانية شرائها مسبقاً مقابل رسوم إضافية قدرها 500 درهم، فيما ستتوفر الباقة «الذهبية» بسعر 2.490 درهماً، مقابل رسوم إضافية للشراء المسبق قدرها 300 درهم، والباقة «الفضية» بسعر 1.890 درهماً، مقابل رسوم إضافية للشراء المسبق قدرها 200 درهم.

وتعود خلال هذا الموسم باقتا كبار الشخصيات «ميغا الذهبية» و«ميغا الفضية»، لتجمعا بين المزايا التي تقدمها القرية العالمية وتجارب إضافية في دبي باركس™ آند ريزورتس، لمنح العائلات والضيوف دائمي الزيارة قيمة أكبر.

وستطرح باقة كبار الشخصيات «ميغا الذهبية» بسعر 4.990 درهماً، فيما ستتوفر باقة كبار الشخصيات «ميغا الفضية» بسعر 3.490 درهماً. وسيبلغ سعر الشراء المسبق 150 درهماً لكل باقة.