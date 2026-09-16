استئصال «ذيل صغير» من جسد طفل

في حالة طبية نادرة، استأصل أطباء روس من مستشفى تشيليابينسك المحلي للأطفال في مدينة تشيليابينسك الروسية ذيلاً صغيراً بطول سنتيمترين نما لدى طفل صغير، بحسب «روسيا اليوم». وكان الذيل قد نما في منطقة العصعص لدى الطفل.

وكان الوالدان قد لاحظا نمو الذيل عند طفلهما وهو رضيع، غير أنهما لم يكترثا في البداية، إذ قد بدا في أول الأمر كزائدة جلدية صغيرة جداً، لكنها أخذت في النمو مع مرور الوقت حتى بلغ طولها سنتميتران.

وقال سيرغي بوغدانوف، جراح مستشفى تشيليابينسك المحلي للأطفال، في حديثه مع «جنوب الأورال»، شركة التلفزيون والإذاعة الحكومية المحلية: إن الحالة عُدّت فريدة إذ لم يسبق له طيلة عمله لأربعة عشر عاماً جراحاً في المستشفى أن عاين زائدة جلدية أشبه بالذيل، وذكر سيرغي أنه كان قد قرأ عن مثل هذه الحالة في الأدبيات الطبية، لكنه لم يرَ هذه الآفة النادرة في الواقع من قبل.

وأظهرت الفحوص المخبرية التي أجراها الأطباء للنسيج الجلدي المستأصل أن الذيل كان مكوناً من أنسجة دهنية وجلد.