«في الحديقة».. الموسيقى تملأ أجواء دبي 25 أكتوبر

تنطلق النسخة الجديدة من المهرجان الموسيقي «في الحديقة» في الهواء الطلق، يوم 25 أكتوبر المقبل، على «مسرح مدينة دبي للإعلام»، وسط أجواء تجمع بين الموسيقى الحية والترفيه والأنشطة المتنوعة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

ويقدّم المهرجان برنامجاً حافلاً بالعروض الموسيقية المباشرة والمتواصلة، بمشاركة فرق موسيقية محلية وعالمية، إلى جانب مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة، تشمل منطقة مخصصة للأطفال، ومنطقة للألعاب، ومسابقات في الطهي، وأكشاكاً متنوعة للطعام، وسوقاً للمهرجانات، وغيرها من التجارب الترفيهية.

وكانت نسخة عام 2025 قد شهدت حضوراً لافتاً، مع مشاركة فرق موسيقية قدّمت عروضاً تكريمية لفرقة «Oasis» والنجم «Gerry Cinnamon»، إلى جانب عرض «Barrioke»، الذي يُعد من أبرز فعاليات الكاريوكي في المملكة المتحدة، فضلاً عن عروض فنية وموسيقية عدة أسهمت في تعزيز أجواء المهرجان.

وتأتي النسخة الجديدة لتواصل تقديم تجربة تجمع بين الموسيقى والترفيه والأنشطة العائلية في أجواء مفتوحة، بما يتيح للجمهور الاستمتاع بيوم حافل بالعروض الحية والتجارب المتنوعة، ويعزز مكانة المهرجان كإحدى الفعاليات الموسيقية والترفيهية البارزة في دبي.

ومن المنتظر أن يستقطب المهرجان جمهوراً واسعاً من محبي الموسيقى والعائلات، مع برنامج يراعي مختلف الأعمار والاهتمامات، ويمنح الزوار فرصة للاستمتاع بالموسيقى الحية والأنشطة التفاعلية وتجارب الطعام والتسوق في أجواء احتفالية.