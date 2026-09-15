أنهار الهيمالايا الجليدية تواجه ذوباناً متسارعاً

أظهرت دراسة نشرت هذا الشهر أن جبال الهيمالايا تقترب من نقطة تحول خطيرة، في ظل تسارع ذوبان الأنهار الجليدية مقارنة بمعدلاته قبل عقد.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب انهيار جليدي وقع أواخر أغسطس على الحدود بين نيبال والصين، وتسبب في سلسلة من الانهيارات الأرضية والفيضانات في الوديان الواقعة أسفله، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1300 شخص وفقدان أكثر من 5300 آخرين في نيبال والصين.

وأوضحت الدراسة، وفقاً لـ«رويترز»، أن تراجع الأنهار الجليدية يخلّف بحيرات جليدية غير مستقرة، لا يحول دون انهيارها سوى حواجز محدودة من الصخور والجليد، الأمر الذي يهدد ملايين السكان في الوديان الواقعة أسفلها.

وتسارعت خسارة الكتلة الجليدية في الهيمالايا خلال العقود الماضية، بينما لا تشمل المراقبة الميدانية سوى 21 نهراً جليدياً من بين نحو 40 ألف نهر جليدي في منطقة هندوكوش الهيمالايا، الممتدة عبر ثماني دول من أفغانستان إلى ميانمار.

وصنفت نحو 200 بحيرة جليدية في الهند ضمن البحيرات عالية الخطورة، من بينها 56 بحيرة في فئة «الخطر الشديد»، ما يهدد ملايين السكان في المناطق الواقعة أسفل مجاري الأنهار.

ورغم أن منطقة الهيمالايا تمثل نحو 18% من مساحة الهند، فإنها تشهد قرابة 35% من الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البلاد.