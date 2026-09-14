نجوى كرم تغني في دبي 2 أكتوبر



تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً على مسرح «كوكا كولا أرينا» في دبي، 2 أكتوبر المقبل، في أمسية فنية استثنائية حافلة بالألحان والموسيقى.

وتحمل نجوى كرم لقب «شمس الأغنية اللبنانية»، وتشتهر بأسلوبها الفني المتميز الذي يجمع بين الموسيقى الحديثة والطابع الفولكلوري اللبناني، ما جعلها واحدة من أبرز النجمات على الساحة العربية.

وتقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها، من بينها «خليني شوفك بالليل»، و«هيدا حكي»، و«يا مرحبا يا ليل»، و«ملعون أبو العشق»، إلى جانب مجموعة من أعمالها التي تحظى بشعبية واسعة.

وتتمتع نجوى كرم بمسيرة فنية حافلة وممتدة لعقود، رسخت خلالها حضورها في لبنان والعالم العربي، وحققت أغنياتها نجاحاً لافتاً، فيما تنقلت بحفلاتها بين العديد من المسارح حول العالم.