يتسلق برج اتصالات بسبب ضعف الشبكة

تسلّق رجل هندي برجاً للاتصالات في قرية بيدهام بمنطقة ديغ في ولاية راجستان، مهدداً بالانتحار احتجاجاً على ضعف شبكة الهاتف المحمول التي قال إنها مستمرة منذ نحو شهر.

وبحسب ما أوردته شبكة (NDTV) الهندية، فإن الرجل، الذي يدعى بوشكار، قال إن سوء التغطية تسبب للسكان في مشكلات متكررة في إجراء المكالمات واستخدام الإنترنت وإنجاز مختلف الخدمات الإلكترونية، فضلاً عن خسائر مالية وإزعاج يومي، كما احتج على ارتفاع تكاليف إعادة شحن الهواتف، رغم ما وصفه بتدني مستوى الخدمة.

وبمجرد تلقي البلاغ، هرعت عناصر من مركز شرطة سادار إلى الموقع، وبدأت مفاوضات لإقناع الرجل بالنزول، فيما أكدت الشرطة أن منع وقوع أي حادث كان أولويتها.

وقال قائد شرطة المنطقة، شاران كامبل، إن أفراد الشرطة تمكنوا، بعد التحدث مع بوشكار وتقديم النصح له، من إقناعه بالنزول من البرج بأمان.

ووفقاً للشرطة، ظل الرجل فوق البرج نحو ثلاث ساعات ونصف، فيما استُدعي فريق فني من شركة «جيو» لفحص الموقع والتحقق من مشكلات الشبكة التي أثارها.

وفي النهاية، استجاب بوشكار لمطالب الشرطة ومسؤولي الاتصالات، ونزل من البرج سالماً، بعد أن جرى فحص المشكلات المتعلقة بالتغطية واتخاذ إجراءات لمعالجتها.

وتسلّط الواقعة الضوء، في جانبها الطريف والمثير للدهشة، على المكانة التي باتت تحتلها شبكة الهاتف المحمول في الحياة المعاصرة، بعدما تحول الاتصال بالهاتف والإنترنت من مجرد وسائل للترفيه والتواصل إلى أدوات أساسية لإنجاز كثير من شؤون الحياة اليومية.

