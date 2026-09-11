60 ألف زائر لـ «عالم مدهش 2026»

اختتم عالم مدهش 2026 فعاليات دورته السابعة والعشرين، بعد أن استقبل نحو 60.000 زائر على مدى أسابيع حافلة بالمرح والترفيه والاستكشاف في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهدت دورة هذا العام إقبالاً واسعاً من العائلات والأطفال، الذين استمتعوا ببرنامج متنوع مليء بالألعاب والعروض الحية والأنشطة التفاعلية والتجارب الترفيهية المميزة، إلى جانب لقاء شخصيتي «مدهش» و«دانا» المفضلتين لدى الأطفال، كما أنه نجح في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، مؤكداً مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العائلية المفضلة في دبي على مدى عقدين من الزمن.

ونظمت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فعاليات عالم مدهش هذا الصيف، التي عادت بباقة أوسع وأكثر تنوعاً من التجارب والأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات، حيث تمكن من تقديم 157 لعبة وفعالية ترفيهية، مقارنةً بـ 112 لعبة وفعالية في عام 2025، بزيادة قدرها نحو 40%، بما يعكس تنوع الخيارات المقدمة لإثراء تجربة الزوار.