القرية العالمية تمدّد مهلة التسجيل لقطاع المأكولات والمشروبات

أعلنت القرية العالمية تمديد مهلة التسجيل لقطاع المأكولات والمشروبات ضمن موسمها الـ 31.

تم تمديد باب التسجيل ضمن فئتَي «المطاعم والمقاهي» و«الأكشاك وعربات الطعام» حتى 16 سبتمبر الجاري. ويُنصح المتقدمون بزيارة بوابة الأعمال للتسجيل مسبقاً وإتاحة الوقت الكافي لإكمال وتقديم طلباتهم.

وتمثل هذه الفرصة المحطة الأخيرة للعلامات التجارية المستقلة الصاعدة وروّاد قطاع المأكولات والمشروبات الراغبين في توسيع نطاق أعمالهم والانضمام إلى القرية العالمية.

كما تقدّم القرية العالمية طوال الموسم للشركاء التجاريين في قطاع المأكولات والمشروبات منظومة دعم متكاملة تشمل تجهيز المساحات بما يتناسب مع متطلباتهم، والمساعدة في استصدار تأشيرات الموظفين، وإنجاز الإجراءات الجمركية للمنتجات المستوردة، وتوفير مرافق التخزين، ودعم إجراءات التسجيل، وتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية للمستأجرين الفرعيين.

وتسهم هذه المزايا مجتمعة في توفير منصة قوية لنمو أعمال القطاع ضمن إحدى الوجهات الأكثر تنوّعاً وحيوية على مستوى المنطقة، مع تقديم تجارب مميّزة للضيوف طوال الموسم.

ويمثّل هذا التمديد الفرصة الأخيرة لتقديم الطلبات، ولذا تدعو القرية العالمية الشركات وأصحاب الأعمال إلى اغتنامها لإطلاق مشاريعهم المميّزة في قطاع المأكولات والمشروبات ضمن إحدى الوجهات الأكثر شعبيةً في المنطقة.