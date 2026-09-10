التزييف العميق «ديب فيك» يخدع 55 % من مستخدمي الإنترنت

أظهر استطلاع نشرته صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية، كان قد أجراه علماء من المركز التحليلي التابع لمؤسسة استطلاع الرأي العام الروسية، أن 55 % من مستخدمي الإنترنت وقعوا ضحية خديعة التزييف العميق. كما أظهر الاستطلاع أن نحو 1 من بين كل 5 مستخدمين للانترنت، ربما سبق أن واجه محتوى مصنوعاً بتقنية التزييف العميق، من دون أن يدرك ذلك.

وأشار المركز التحليلي أن مستويات القلق بين مستخدمي الإنترنت في تزايد مستمر حيال حقيقة المحتويات التي يشاهدونها على الانترنت.

ورغم المخاطر المتزايدة، ثمة عزوف بين المستخدمين من تقديم شكوى حيال المحتوى الزائف الذي يتعرضون له، حيث أظهر الاستطلاع أن 14 % فقط ممن تعرضوا لمحتوى التزييف العميق، لجأوا إلى تقديم شكوى.

فيما قال 46 % إنهم باتوا يشككون بأكثر ما يشاهدونه من مقاطع نتيجة انتشار إنتاج المحتوى باستخدام تقنيات التزييف العميق. بينما أوضح 60 % من المُستطلَعين اعتمادهم على خدمات خاصة للتحقق من زيف المقاطع والمحتويات.

وتعقيباً على نتائج الاستطلاع، قالت كسينيا ديمينا رئيسة قسم تقنيات «غوستيخ» في المركز التحليلي، إن تقنية التزييف العميق تكاد تخلو من أي فائدة تُذكر فيما خلا استغلالها في مجاليّ الإبداع والترفيه، كتجسيد شخصيات تاريخية باستخدام تقنية التزييف العميق. وأضافت أنّ أكثر التخوف الشائع بين مستخدمي الانترنت هو المقدرة المرعبة للتزييف العميق على تزوير أصوات الآخرين ووجوههم، الأمر الذي قد يُستغل لإيقاع الكثير من الناس ضحية الاحتيال الرقمي.

وترى ديمينا أن التحدي الأصعب يكمن في تلبية مطالب المستخدمين بتوفير أدوات تضمن سلامة التحقق من زيف المقاطع التي يشاهدونها ووضع تشريعات تضمن الاستخدام المشروع لتقنية التزييف العميق وحماية الآخرين من أضرارها الجسيمة.