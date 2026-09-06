جذور أمراض الرئة المزمنة تبدأ منذ الطفولة



كشفت دراسة طبية حديثة، عُرضت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في مدينة برشلونة الإسبانية، أن جذور مرض الانسداد الرئوي المزمن قد تبدأ منذ سنوات الطفولة الأولى وليس في مرحلة الشيخوخة كما كان يُعتقد سابقاً.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يولدون باستعداد وراثي للإصابة بهذا المرض يعانون ضعفاً ملحوظاً في نمو وظائف الرئة بين مرحلة الولادة وسن السادسة، ولكن هذا التراجع يحدث فقط إذا نشؤوا في مناطق تعاني مستويات عالية من تلوث الهواء.

وأشار الباحثون إلى أن تفاعل العوامل الوراثية مع البيئة الملوثة في وقت مبكر من العمر يضع هؤلاء الأطفال على طريق الإصابة بالمرض في المستقبل.