مبادرة «سبتمبر الأعضاء» تجمع متاحف أبوظبي في تجربة معرفية مثرية

أطلق كل من متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي للمرة الأولى مبادرة «سبتمبر الأعضاء»، لتقديم تجربة عضوية مشتركة تفتح أمام الأعضاء آفاقاً أوسع لاستكشاف المشهد الثقافي والمعرفي في أبوظبي، والاستفادة من منظومة متكاملة من المزايا والعروض والفعاليات والتجارب الحصرية طول شهر سبتمبر.

يأتي ذلك في خطوة تعزّز التكامل بين مؤسسات المنطقة الثقافية في السعديات وترسّخ مكانتها وجهةً ثقافية عالمية متكاملة.

تقدّم المبادرة نموذجاً جديداً للتكامل بين متاحف المنطقة الثقافية في السعديات، من خلال توسيع نطاق مزايا العضوية لتشمل المؤسسات الثلاث.

وطول شهر سبتمبر يحظى أصحاب العضويات السارية في أي من المتاحف المشاركة بدخول عام مجاني إلى المتاحف الثلاثة، بما يتيح لهم التنقّل بسلاسة بين تجارب ثقافية ومعرفية متفردة، ويمنحهم فرصة أوسع للتفاعل مع ما تحتضنه المنطقة الثقافية في السعديات من محتوى ثقافي وتاريخي وعلمي ضمن وجهة واحدة.

وتأخذ التجربة أعضاء المتاحف في رحلة تمتد عبر الثقافة والتاريخ والطبيعة؛ من التعرّف إلى تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وإرثها العريق في متحف زايد الوطني، إلى استكشاف الحكايات الإنسانية والروابط التي جمعت الحضارات عبر العصور في متحف اللوفر أبوظبي، وصولاً إلى رحلة عبر مليارات السنين من التاريخ الطبيعي وتطوّر الحياة على كوكب الأرض في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.