قلق الشعور بجسم غريب في الحلق

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، إن الشعور بوجود جسم غريب في الحلق لا يدعو للقلق غالباً؛ حيث عادة ما يزول هذا الشعور بمجرد البلع أو شرب شيء ما، كما أن تنظيف الحلق أو السعال قد يُساعد في التخلص منه.

وأضافت الرابطة أن استمرار الشعور بوجود جسم غريب في الحلق لفترة طويلة قد يرجع إلى الارتجاع المعدي المريئي أو متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي أو تضخم الغدة الدرقية أو شد عضلات الرقبة والحنجرة الناجم عن التوتر النفسي.

وإلى جانب هذه الأسباب العضوية، قد يرجع إلى سبب نفسي مثل التوتر النفسي، والذي يتسبب في شد عضلات الرقبة والحنجرة.

وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار الشعور بوجود جسم غريب في الحلق لفترة طويلة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه والخضوع للعلاج المناسب.