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قلق الشعور بجسم غريب في الحلق

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وكالات

استمرار الشعور بوجود جسم غريب في الحلق لفترة طويلة قد يرجع إلى الارتجاع المعدي المريئي أو متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي أو تضخم الغدة الدرقية أو شد عضلات الرقبة والحنجرة الناجم عن التوتر النفسي. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpa
استمرار الشعور بوجود جسم غريب في الحلق لفترة طويلة قد يرجع إلى الارتجاع المعدي المريئي أو متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي أو تضخم الغدة الدرقية أو شد عضلات الرقبة والحنجرة الناجم عن التوتر النفسي. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpa

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، إن الشعور بوجود جسم غريب في الحلق لا يدعو للقلق غالباً؛ حيث عادة ما يزول هذا الشعور بمجرد البلع أو شرب شيء ما، كما أن تنظيف الحلق أو السعال قد يُساعد في التخلص منه.
وأضافت الرابطة أن استمرار الشعور بوجود جسم غريب في الحلق لفترة طويلة قد يرجع إلى الارتجاع المعدي المريئي أو متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي أو تضخم الغدة الدرقية أو شد عضلات الرقبة والحنجرة الناجم عن التوتر النفسي.
وإلى جانب هذه الأسباب العضوية، قد يرجع إلى سبب نفسي مثل التوتر النفسي، والذي يتسبب في شد عضلات الرقبة والحنجرة.
وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار الشعور بوجود جسم غريب في الحلق لفترة طويلة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه والخضوع للعلاج المناسب. 