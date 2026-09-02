بستانيّ دنماركي يعثر على كنز من عصر الفايكنغ

عثر بستانيّ دنماركي على أكبر كنز فضي معروف من عصر الفايكنغ في البلاد، بعد أن اصطدمت أدواته بجرة فخارية مدفونة تحت التربة. ويبلغ وزن المحتوى نحو 18.5 كيلوغراماً من الفضة، كانت مخبأة داخل الوعاء الفخاري.

ويستمد الاكتشاف أهميته من حجمه أولًا، فالمخبوءات الفضية من هذه الحقبة يُعثر عليها عادةً بكميات أصغر بكثير، ومن ملابساته ثانياً، إذ جاء عرضاً خلال عمل بستنة اعتيادي في حديقة منزلية، على غرار عدد من أبرز الاكتشافات الأثرية في شمال أوروبا التي بدأت بمصادفة فردية قبل أن تنتقل إلى أيدي المتخصصين.

وتشكّل المخبوءات الفضية مصدراً أساسياً لفهم اقتصاد الفايكنغ وشبكات تجارتهم الممتدة من بحر الشمال إلى الشرق، إذ كانت الفضة تُتداول وزناً لا عدداً، وتُقطّع القطع والحليّ إلى أجزاء صغيرة تُستعمل في المبادلات. ومن المنتظر أن يخضع الكنز لفحص مخبري يحدد تركيبه المعدني ومصادره وتاريخه الدقيق، وهو ما قد يضيف معطيات جديدة إلى خريطة التبادل التجاري في المنطقة خلال القرون الوسطى المبكرة.