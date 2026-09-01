بدلات معدنية تمنع البطاريق المصابة من انتزاع الغرزات الجراحية



تواجه فرق إنقاذ الحيوانات تحدياً في حماية جروح البطاريق المصابة التي يتم إنقاذها وإجراء العمليات لها، إذ تعمد تلك البطاريق إلى انتزاع الغرز الجراحية مستخدمة مناقيرها، ما يعرّض الجروح للتفتق بدل الاندمال والتعافي.

لذا قام مركز «هامبولت» للحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية في شمال تشيلي، وشركة «كيمبا فيت» للابتكار في المنسوجات، بابتكار بدلات مدعّمة بالنحاس صممت خصيصاً لحماية البطاريق المصابة، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية».



وضمن تجربة لهذه البدلات، قام مركز لإنقاذ الحيوانات على الساحل الصخري وسط تشيلي، بتجربة البدلات على 5 بطاريق تم علاجها وخضعت لعمليات جراحية.



وقال الطبيب البيطري ورئيس مركز «هامبولت»، توماس بينو، إن الهدف من البدلة هو إبقاء الجرح محمياً وتقليل حاجة الطائر إلى التعامل المباشر والمتكرر مع البشر، بما يحد من توتره ويساعد على إعداده للعودة إلى بيئته الطبيعية.



ولا تبدو البدلات معدنية رغم احتوائها على النحاس والزنك، إذ تتضمن أليافها الحمراء جزيئات مجهرية من المعدنين منسوجة داخل النسيج، وليست مجرد طبقة تغطي سطحه.



وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في تشيلي، كونها موطناً لنحو 80 بالمئة من بطاريق هامبولت المتبقية.

ويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هذا النوع ضمن الأنواع المعرضة للخطر، بينما يصنف بطريق ماجلان ضمن فئة «الأقل إثارة للقلق»، رغم تراجع أعداد النوعين.

