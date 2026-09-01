أول سيارة ذكية في باكستان تقود مطوّرها إلى الشرطة

تحولت تجربة حية لأول سيارة ذاتية القيادة يطورها شاب باكستاني إلى موقف طريف وغير متوقع، بعدما اصطدمت السيارة بمركبة تابعة للشرطة خلال بث مباشر في العاصمة إسلام آباد.

وبدأ المراسل تقريره بحماس، جالساً في المقعد الأمامي إلى جانب كاميرا التصوير، مستعرضاً مزايا السيارة التي كانت تسير ببطء وثبات اعتماداً على نظام القيادة الآلي، ومعلناً دخول باكستان عصر السيارات الذكية.

لكن التجربة سرعان ما اتخذت منحى مختلفاً، عندما رصد النظام الآلي سيارة شرطة متوقفة على جانب الطريق وأضاءت أنوارها، فانحرفت السيارة باتجاهها مباشرة.

وحاول المراسل تدارك الموقف والسيطرة على السيارة بسحب فرامل اليد، إلا أن محاولته لم تنجح، لتصطدم السيارة ذاتية القيادة بمركبة الشرطة وسط دوي قوي التقطه البث المباشر.

وسارع أفراد الشرطة إلى الخروج من مركبتهم، وقد بدت عليهم علامات الذهول من تعرضهم لحادث تسببت فيه سيارة تسير من دون سائق.

وانتشر مقطع الحادث سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصحوباً بموجة من التعليقات الساخرة، فيما علّق مستخدمون بأن أول سيارة باكستانية ذاتية القيادة اختارت أن تقود مطوّرها مباشرة إلى الشرطة.