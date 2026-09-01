غطاء الشعاب المرجانية العالمي يتراجع 9.5%

كشف تقرير نشر اليوم، أن الشعاب المرجانية تتعرض لضغط متزايد على مستوى العالم، فيما أصبحت فترات التعافي بين أحداث الابيضاض الحاشدة أقصر كما يتراجع الغطاء المرجاني. وتراجع الغطاء المرجاني الصلب العالمي بواقع نحو 9.5% مقارنة بمتوسط الفترة من 1980 إلى 2009، بحسب تقرير «وضع الشعاب المرجانية العالمي لعام 2025» الذي أصدرته شبكة مراقبة الشعاب المرجانية العالمية وجرى تقديمه في دولة بالاو الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادئ.

وحلل التقييم أكثر من 21 مليون عملية رصد من أكثر من 36800 من مواقع الشعاب المرجانية عبر 124 دولة وإقليماً ومنطقة. وأعقب كلاً من أحداث ابيضاض الشعاب المرجانية العالمية الرئيسة الأربعة منذ 1998، والناتجة عن موجات الحر البحرية، تراجع هائل في الغطاء المرجاني الصلب.

وأسفرت أحدث وقائع الابيضاض في فترة 2023 - 2024، عن تراجع قدره 8.9% مقارنة بـ 6.5% في فترة 1998 - 1999، و 9.9% في فترة 2010 - 2011، و 6.6% في 2016 - 2017.

ويحدث ابيضاض الشعاب المرجانية عندما تفقد الشعاب الطحالب التي تعيش في أنسجتها، ما يتركها ضعيفة وشاحبة اللون. ويعد التغير المناخي المحرك الرئيس للابيضاض الحاشد على مستوى العالم.

وحذر العلماء من أن الوقت ينفد بسرعة من الشعاب المرجانية للتعافي. وأشار التقرير إلى أن غطاء الشعاب المرجانية الصلب زاد بواقع نحو 6% بين 2017 و2019، ما يظهر أن الشعاب يمكن أن تتعافى عندما تحصل على الوقت الكافي.