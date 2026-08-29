نفوق جماعي للسردين يثير لغز «الهربس»

يحقق العلماء في جنوب أفريقيا في سبب نفوق كميات كبيرة من سمك السردين على طول الساحل الغربي والجنوبي للبلاد وما إذا كان فيروس الهربس الذي جرى رصده في السمك هو المسؤول.

وأثار نفوق السردين الشهر الجاري حيرة وزارة الحراجة ومسؤولي المصايد السمكية والبيئة، برغم أن العلماء توصلوا لاستنتاج واحد، مفاده أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد فيروس هربس السردين (بي أتش في) قبالة جنوب أفريقيا.

ويمكن لفيروس هربس السردين الذي كان مرتبطاً بواقعتي نفوق للسردين في أستراليا في تسعينيات القرن الماضي، أن يتسبب في التهاب خياشيم السردين وتثخينها ما يعوق استنشاق الأوكسجين، بحسب وزارة البيئة الجنوب أفريقية.

يشار إلى أن فيروس هربس السردين هو فيروس سمكي، لا يشكل خطراً على صحة الإنسان، بحسب ما قالته الوزارة، ولا يعني رصده أن السردين السليم الذي تم اصطياده تجارياً أو منتجات السردين المعلبة غير آمنة لتناولها.

وفي حين أن التحقيق مستمر، فإن نفوق السردين تسبب في تداعيات أخرى، حيث اضطرت محطة كوبرج للطاقة النووية شمال كيب تاون على الساحل الغربي لجنوب أفريقيا - وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في أفريقيا - لخفض الطاقة بواقع 50% في واحدة من وحدتيها بعدما سد السردين النافق منافذ سحب مياه البحر، بحسب شركة الكهرباء الوطنية التي تدير المحطة.