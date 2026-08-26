«المرصد الهجين» يخلق كسوفاً اصطناعياً لرصد الكواكب البعيدة

تعتزم وكالة ناسا إطلاق مركبة فضائية عملاقة في الفضاء مصممة على شكل زهرة تباع الشمس، بهدف حجب ضوء النجوم الأم لتتمكن التلسكوبات الأرضية من رؤية الكواكب الخافتة التي تدور حولها. وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، يهدف المشروع، المعروف باسم «المرصد الهجين للكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض» (HOEE)، إلى خلق «كسوف اصطناعي» يسمح برصد كواكب أضعف بمليار مرة من نجومها.

وتركز الفكرة الأساسية، كما أوضحها عالم الفيزياء الفلكية في ناسا فلاديمير أيرابيتيان، على بناء مرصد هجين يجمع بين تلسكوبات أرضية ضخمة و«حاجب نجمي» (starshade) فضائي يحجب وهج النجم، ما يكشف ضوء الكواكب الخافتة.

وسيطلق «حاجب النجم» المقترح، الذي يبلغ قطره 100 متر (328 قدماً)، إلى مدار على بعد 175 ألف كيلومتر بين الأرض والقمر. وسيعمل مع أقوى التلسكوبات الأرضية قيد الإنشاء حالياً، مثل التلسكوب الكبير للغاية (ELT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، والذي من المقرر الآن أن يرى أول ضوء علمي في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي بحلول أواخر عام 2030، والتلسكوب العملاق ماجلان (GMT).

ووفقاً لعالم الفلك الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2006، جون ماثر، يمكن لهذا «الحاجب النجمي» أن يحول هذه التلسكوبات إلى «أقوى أدوات تم تصميمها على الإطلاق لاكتشاف الكواكب».

وصمم «الحاجب النجمي» ليكون خفيف الوزن، بين 1 و1.65 طن، لتسهيل إطلاقه وتوجيهه في المدار. وسيتخذ شكل زهرة، مع 24 إلى 48 بتلة قابلة للطي، مصممة بحسابات رياضية دقيقة لحجب أكبر قدر من الضوء. كما يمكن تعديل مداره باستخدام محركات دفع تعمل بالهيدروجين الساخن، ما يقلل من أي تشويش بصري على التلسكوبات الأرضية.

وأكمل الفريق بالفعل المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من برنامج المفاهيم المبتكرة المتقدمة التابع لناسا (NIAC)، وقدم مقترحا للمرحلة الثانية بقيمة 750 ألف دولار لدراسة إضافية لمدة عامين. وإذا تمت الموافقة على المشروع، فقد تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من المشروع المنافس، مرصد العوالم الصالحة للحياة (HWO)، الذي تقدر تكلفته بنحو 11 مليار دولار.

ويقول أيرابيتيان إن هذا المشروع يوفر طريقة أسرع وأرخص وأكثر كفاءة لاكتشاف كواكب شبيهة بالأرض، ما قد يحدث ثورة في فهمنا للكون وإمكانية وجود حياة خارج كوكبنا