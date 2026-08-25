أنغام ساحرة وكوميديا عذبة في «مفاجآت صيف دبي»



تستعد "مفاجآت صيف دبي" لاختتام موسم الصيف بعطلة أسبوع حافلة بالكوميديا والموسيقى والعروض الحية، مع استضافة نخبة من أشهر نجوم المنطقة والكوميديا العالميين على مسارح مختلفة في دبي، أيام 28 و29 و30 أغسطس.

وتضم البرامج عروض الكوميديا العربية والستاند أب للنجوم العالميين، إلى جانب الحفل الحي الاستثنائي لفرقة ميامي الكويتية الأسطورية. كما تتضمن عطلة الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي مجموعة متنوعة من التجارب التي تتيح للعائلات والزوار الاحتفال بختام الصيف وقضاء أوقات مميزة مع الأصدقاء والعائلة.

تعود فرقة ميامي الكويتية إلى دبي لتقديم حفل تحت عنوان «استعراض ميامي 3.0» يوم 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا، لتقدم من خلاله تجربة موسيقية تفاعلية استثنائية صُممت خصوصاً لجمهورها الواسع في دبي. ومنذ انطلاقها عام 1991، أسرت الفرقة الأسماع في الدول العربية والعالم، بفضل عروضها المبتكرة وأغنياتها التي حقّقت شهرةً لا مثيل لها، مثل «بستانس»، و«يا عمري أنا»، و«يا حلوكم».

وكرّست موقعها باعتبارها واحدة من أبرز الفرق الموسيقية في الخليج والعالم العربي. ويأتي عرض هذا العام بحلة جديدة كلياً، ليقدم تجربة مختلفة، احتفاءً بالجمهور الذي ملأ المدرجات، وردد الأغنيات عن ظهر قلب، وحوّل حفلات الفرقة على مر السنين إلى ذكريات مشتركة لا تُنسى.

ويضمن العرض للجمهور تجربة غامرة تجمع بين الموسيقى والاستعراض والمشاهد المسرحية التفاعلية، إلى جانب العديد من المفاجآت، في حين يشكل تفاعل الجمهور وحيويته دافعين إضافيين خلال الحفل لتقديم عرض استثنائي بكل المقاييس.

«غوراف كابور»

وتتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى مادة للضحك عندما يعتلي الكوميدي الهندي الشهير غوراف كابور المسرح، في مركز دبي التجاري العالمي، يوم 29 أغسطس، حيث يعود بعرض ستاند أب جديد كلياً، يقدم خلاله مجموعة من النكات والمواقف الطريفة والقصص الشخصية بأسلوبه الساخر القائم على الملاحظة الدقيقة للتفاصيل اليومية، وهو الأسلوب الذي أكسبه ملايين المعجبين حول العالم.

أحمد مجدي وأحمد حسن

ويستعد نجما الكوميديا المصريان أحمد مجدي وأحمد حسن لإضفاء أجواء من المرح والضحك في عرض يقام بمركز مؤتمرات جافزا ون يوم 29 أغسطس، من خلال أسلوبهما السريع في تقديم النكات وسرد القصص القريبة من تفاصيل الحياة اليومية. وتتضمن الأمسية عرض ستاند أب كوميدي حافل بالمواقف الطريفة والملاحظات الساخرة، إلى جانب تفاعل عفوي مع الجمهور، مع قصص مستوحاة من المواقف اليومية والتجارب الثقافية المختلفة، لتقديم ليلة مليئة بالضحك واللحظات غير المتوقعة.

«أتول خاطري»

يقدم الكوميدي الهندي الشهير أتول خاطري بأسلوبه الكوميدي المميز على مسرح الإمارات في مدرسة الإمارات الدولية - جميرا، يوم 29 أغسطس، عرضاً ساخراً وواقعياً يرصد تفاصيل الحياة من منظور شخص تجاوز الأربعين، متطرقاً إلى العلاقات والعادات اليومية والمواقف التي يمر بها الجميع. ويجمع عرضه الأحدث بين مواد كوميدية جديدة كلياً ومجموعة من أشهر فقراته التي قدمها ضمن أكثر من 400 عرض مباشر، إلى جانب أعماله المصورة التي حققت شعبية واسعة عبر الإنترنت.

كما يستعد الكوميدي والممثل السوري رامي جبر لتقديم أول عروضه في عالم الستاند أب بدبي، وذلك يوم 28 أغسطس على مسرح مركز مؤتمرات جافزا ون. ونجح النجم الكوميدي والممثل السينمائي السوري الموهوب في تحقيق شهرة واسعة له في مختلف أنحاء المنطقة، بفضل إطلالاته في مسلسلات تلفزيونية شهيرة، إلى جانب ما ينشره من محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يحظى بانتشار واسع، وحضوره المسرحي اللافت.

ويقدم خلال العرض أمسية سريعة الإيقاع تزخر بالملاحظات الساخرة، والسرد الطريف، والمواقف القريبة من الحياة اليومية، متناولاً موضوعات مثل الحياة العائلية والثقافة والتجارب التي يمر بها الجمهور في حياته اليومية.

ويعود نجم الكوميديا البريطاني جيمي كار إلى دبي أوبرا يوم 29 أغسطس لتقديم عرضه الكوميدي الشهير Laughs Funny.

إيلي بوينديا وتشيتو ميراندا

ويحظى عشاق الموسيقى الفلبينية الأصلية بأمسية موسيقية مميزة، مع حضور نجمَي الموسيقى الفلبينية إيلي بوينديا وتشيتو ميراندا لتقديم عرضين رئيسين منفصلين على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 30 أغسطس. ويعتلي كل فنان المسرح برفقة فرقته الخاصة، ليقدما مجموعة من أشهر الأغنيات التي رافقت مسيرتيهما الحافلتين بالنجاحات.

ويقدم بوينديا مجموعة من أبرز أعماله خلال مسيرته الفردية، إلى جانب باقة من الأغاني الكلاسيكية لفرقة «إريزر هيدز»، في حين يقدم ميراندا مجموعة من الأعمال الفردية المفضلة لدى الجمهور وأشهر أغاني فرقة «باروكيا ني إدغر»، ليستمتع الجمهور برحلة موسيقية تحتفي بإرثهما الفني وشعبيتهما الواسعة.