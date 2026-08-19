«مفاجآت صيف دبي».. فعاليات ترفيهية مجانية وعروض فنية متجددة



تعيش دبي أجواءً استثنائية هذا الصيف مع برنامج حافل بالأنشطة والتجارب المجانية ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء والزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية والتجارب التفاعلية في مختلف أنحاء المدينة.



ويقدم «عالم مدهش» في دورته السابعة والعشرين التي تستمر حتى 23 أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي، للعائلات أكثر من 25 عرضاً حياً كل أسبوع، وورش عمل تفاعلية، وإطلالات يومية لشخصيتي مدهش ودانة، إضافة إلى مناطق ترفيهية مجانية مخصصة في مختلف أنحاء الوجهة.



ومن أبرز فعاليات هذا العام، التعاون الأول من نوعه بين مدهش ودانة وشخصية بيبي شارك، في عرض مباشر وحصري، مع فرصة للقاء الشخصيات والتقاط الصور معها.



ويمكن لهواة أنشطة الصحة واللياقة البدنية ابتداء أيامهم بالمشي أو الجري ضمن مسارات داخلية مكيفة، حيث يتحول «دبي فستيفال سيتي مول» طوال فصل الصيف إلى مضمار داخلي مخصص لممارسة الرياضة. وتناسب فعالية دبي مولاثون جميع مستويات اللياقة البدنية، وتشجع الزوار على الحفاظ على نشاطهم مع تجنب حرارة الصيف.

كما يمكن للمشاركين تتبع تقدمهم عبر تطبيق بلو للحصول على فرصة للفوز بجوائز أسبوعية، فيما يقام يوم سباق دبي مولاثون 22 أغسطس.

وتنبض مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي بالحيوية خلال كل عطلة أسبوع بمجموعة من العروض الترفيهية المجانية المتجددة ضمن عروض الفنون الأدائية في «مفاجآت صيف دبي».



ويستمتع الزوار بتشكيلة متنوعة من الفعاليات المبتكرة، تشمل عروض الفلاش موب، وعروض الأزياء على منصات العرض، والعروض الموسيقية الحية، وعروض الرقص، فيما يقدم كل موقع برنامجاً مختلفاً من الأنشطة والفعاليات طوال فصل الصيف.



وضمن برنامج «دبي مولاثون»، تجمع سلسلة «نيو بالانس.. كومن غراوندز» الصيفية عشاق الجري 28 أغسطس في صباح مخصص للياقة البدنية وروح المجتمع. ويبدأ المشاركون بالتجمع في متجر نيو بالانس قبل الانطلاق في مسار دبي مولاثون الداخلي، ثم الاستمتاع بوجبة إفطار مجانية مخصصة للتعافي في كومن غراوندز، وذلك لأول 100 مشارك.

وضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي» يعود معرض «جي بي إكس» الترفيهي إلى مركز دبي التجاري العالمي من 20 إلى 23 أغسطس، ليجمع على مدار أربعة أيام عشاق الثقافة والتاريخ الياباني، ومحبي الأنمي والأوتاكو.

في تجربة تزخر بالفعاليات المتنوعة، التي تشمل عروض الأنمي، والعروض الحية، والمأكولات، وقصص الأنمي والمانغا، وفعاليات الكوسبلاي، وألعاب بطاقات التداول، وورش العمل. كما يجمع المعرض تحت سقف واحد نخبة من المبدعين والفنانين والشركات وعشاق الثقافة اليابانية.

ويصدر الفنان الأردني عزيز مرقة حفل ختام الموسم الخامس من سلسلة الحفلات الموسيقية «بيت ذا هيت»، التي تعد من أبرز الفعاليات الموسيقية الصيفية في دبي، وذلك في 22 أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي. ويشتهر مرقة بأسلوبه المميز الذي يمزج بين موسيقى الروك والجاز والبوب العربي، فيما يشاركه الحفل نجم الهيب هوب اللبناني بيج سام، الذي حظيت كلماته المؤثرة وأعماله الناجحة بشعبية واسعة في مختلف أنحاء المنطقة.



ويكتمل برنامج الأمسية بمشاركة مغني الراب المصري ليجي-سي، الذي يعد أحد أبرز الأصوات الشابة في عالم موسيقى «الهيب هوب» العربية، ويتميز بأسلوبه الحيوي وأعمال موسيقى «الراب» و«التراب». ويستعد الفنانون الثلاثة لإسعاد الجمهور خلال أمسية استثنائية تزخر بالإيقاعات الحيوية، والأغنيات المميزة، والعروض الحماسية التي ستشعل أجواء الحفل.



ويقدم نجم الكوميديا الهندي والممثل البوليوودي الشهير «سونيل غروفر» أمسية مليئة بالضحك والمواقف المرحة في «كوكاكولا أرينا» 21 أغسطس. ويعود غروفر إلى المسرح بمجموعة من أشهر شخصياته المحبوبة، بما في ذلك «جوثي»، و«الدكتور مشهور غولاتي»، و«رينكو بهابي»، ليقدم عرضاً يجمع بين التقليد الكوميدي والمواقف الطريفة والتفاعل المباشر مع الجمهور.