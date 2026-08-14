فحص دم يرصد سرطان القولون والمستقيم

كشف باحثون أن فحص دم تجريبياً للكشف عن ​سرطان القولون والمستقيم يمنح أملاً في الوقاية منه عبر ‌رصد الزوائد اللحمية ​عالية الخطورة قبل تحولها إلى أورام سرطانية.

وتتوفر بالفعل عدة فحوص للدم للكشف عن سرطان القولون والمستقيم، لكن الفحص الجديد يتميز أيضاً بقدرة كبيرة على رصد الأورام الحميدة المحتمل تحولها إلى سرطانية والمعروفة باسم الأورام الغدية المتقدمة. وهي زوائد يمكن أن يؤدي استئصالها مبكراً إلى منع نمو ⁠الخلايا السرطانية.

وأظهر تقرير نشر في دورية (ذا لانسيت لأمراض الجهاز الهضمي والكبد) أن الباحثين اختبروا الفحص على أكثر من 1500 بالغ شاركوا في برامج لفحص القولون بالمناظير في الصين واليابان وإسبانيا، ووجدوا أنه كشف عن ‌92% من حالات سرطان القولون والمستقيم في المراحل الأولى والثانية والثالثة، و81% من حالات الأورام الغدية المتقدمة.

كما بلغت دقة الاختبار 85% في ‌تأكيد خلو الأشخاص من أي تغيرات قد تسبق الإصابة ‌بالسرطان.

وكتب باحثون لم يشاركوا في الدراسة «تطوير فحص ملائم وعملي وغير جراحي ‌قادر على الكشف بدقة عن ‌أي تغيرات غير طبيعية في القولون أو المستقيم قد تتحول إلى سرطان، يمكن أن يشكل أداة ​بالغة الأهمية للوقاية من ‌سرطان القولون والمستقيم، وليس ​مجرد الكشف عنه».

وأضافوا أنه نظراً لقدرة ⁠الفحص على التمييز بين الأورام الغدية منخفضة الخطورة وعالية الخطورة والأورام الخبيثة، فيمكن استخدامه لتصنيف المرضى حسب مستوى الخطورة. فعلى سبيل المثال، يمكنه المساعدة في ​تحديد المرضى ⁠الذين يحتاجون إلى تنظير ⁠قولون بشكل عاجل، وأولئك الذين قد يستفيدون من التنظير لاستئصال الأورام الغدية المتقدمة ومنع تطور السرطان، وكذلك من قد لا يحتاجون إلى هذا الإجراء.

ولا يزال ⁠الأطباء يوصون بتنظير القولون باعتباره المعيار الأساسي للكشف عن سرطان القولون والمستقيم، في حين ينصح بفحوص البراز والدم للمرضى الذين لا يرغبون في الخضوع للفحص بالمناظير أو يتعذر عليهم ذلك.

وتظهر دراسات سابقة أن الحصول على نتيجة إيجابية في فحص الدم يستلزم عادة إجراء تنظير قولون للتأكد ‌من التشخيص، ويكون المرضى في هذه الحالات أكثر استعداداً للخضوع إلى التنظير.

ويقول الباحثون إن هناك ​حاجة إلى إجراء تجارب على نطاق أوسع لاختبار فحص الدم الجديد، لا سيما أنه رغم نجاحه في اكتشاف أورام حميدة مثيرة للقلق تتخذ شكل نتوءات صغيرة أو زوائد، فإنه كان أقل كفاءة في رصد الأورام ​المسطحة الملتصقة بجدار القولون.

