استعادة لوحات مسروقة بـ9 ملايين يورو

أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس، أنها استعادت ثلاث لوحات لرينوار وسيزان وماتيس تُقدّر قيمتها بأكثر من 9 ملايين يورو، كانت قد سُرقت في مارس من متحف شمالي البلاد.

وكان لصوص ملثمون قد سرقوا اللوحات من فيلا تابعة لمؤسسة مانياني روكا قرب بارما، في عملية استغرقت أقل من ثلاث دقائق.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الشرطة لصّين يضعان مصابيح على رأسيهما ويغطيان وجهيهما، وهما يدخلان الفيلا بعدما حطما نافذة.

وتوجها مباشرة إلى القاعة التي كانت اللوحات الثلاث معلقة فيها، وأنزلاها عن الجدار قبل أن يعودا إلى النافذة ويسلماها لشريك كان ينتظرهما في الخارج.

وشملت الأعمال المسروقة لوحة «أسماك» لأوغست رينوار، و«طبيعة صامتة مع الكرز» لبول سيزان، و«أوداليسك على الشرفة» لهنري ماتيس.

وبحسب الشرطة، تُقدّر قيمة لوحة رينوار بستة ملايين يورو، ولوحة سيزان بثلاثة ملايين يورو، فيما تبلغ قيمة لوحة ماتيس نحو 20 ألف يورو.

وتقع مؤسسة مانياني روكا على بعد نحو 20 كيلومتراً من بارما، وتضم مجموعة مؤرخ الفن لويجي مانياني، التي تشمل أيضاً أعمالاً لدورر وروبنز وفان دايك وغويا ومونيه.

وتأتي هذه السرقة ضمن سلسلة عمليات استهدفت متاحف كبرى في أوروبا.

وفي أكتوبر الماضي اقتحم لصوص متحف اللوفر في باريس، أكثر متاحف العالم استقطاباً للزوار، في وضح النهار، وفروا في أقل من ثماني دقائق بمجوهرات تُقدّر قيمتها بـ102 مليون دولار.

