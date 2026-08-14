9 ملايين يورو مخبأة في جدار

تحولت أعمال ترميم عادية في مبنى بمدينة سينت-غيليس-بي-ديندرموند البلجيكية إلى اكتشاف مثير، بعدما عثر عمال أثناء هدم أحد جدران القبو على خزنة مخبأة في داخله.

وكشفت النيابة العامة في منطقة فلاندرز الشرقية أن الخزنة احتوت على شذرات ذهبية مرقمة، وعملات، وسبائك ذهبية، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمحتويات تقدر، وفق التقديرات الأولية، بنحو 9 ملايين يورو.

وعثر على الكنز موظفو شركة البناء «دي براند» الذين كانوا ينفذون أعمال ترميم في مبنى تابع لمركز المساعدة الاجتماعية العامة في المنطقة. وأثناء هدم أحد جدران القبو، فوجئ العمال بوجود الخزنة مخبأة داخله، فسارعوا إلى إبلاغ صاحب العمل، الذي أخطر السلطات بالعثور عليها، وذلك وفقاً لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وحضرت الشرطة إلى الموقع، حيث جرى نقل الذهب إلى مكان آمن، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف مصدر هذه الثروة وتحديد صاحبها الشرعي.

وحتى الآن، لم يتقدم أي شخص إلى الشرطة للمطالبة بالذهب، ما يفتح الباب أمام لغز جديد حول كيفية وصول ملايين اليوروهات من الذهب إلى جدار المبنى، ومن يقف وراء إخفائها هناك.

وفي حال تعذر العثور على المالك، قد تتحول هذه الثروة المفاجئة إلى مورد لمساعدة المحتاجين، إذ يعتزم المركز الاجتماعي، وفقاً للتقارير، توجيه الأموال إلى إنشاء أماكن إضافية لإيواء المشردين.