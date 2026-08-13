1.04 مليار دولار جائزة.. والفائز مجهول

حقق مجهول في ولاية إلينوي الأمريكية الجائزة الكبرى في سحب «باور بول»، البالغة قيمتها نحو 1.04 مليار دولار، منهياً بذلك سلسلة من 44 سحباً متتالياً دون فائز بالجائزة الأولى.

وأعلن منظمو اليانصيب أن الأرقام الفائزة هي: 4، و26، و66، و67، و69، إلى جانب الكرة الحمراء رقم 9.

وبحسب بيان اليانصيب في إلينوي، بيعت التذكرة الفائزة في متجر «هاي-في غاز» بمدينة كوينسي، فيما يواجه صاحبها خيارين: الحصول على قيمة الجائزة على دفعات وفق نظام الأقساط، أو اختيار دفعة نقدية فورية تبلغ نحو 450.5 مليون دولار قبل احتساب الضرائب، وذلك وفقاً لما نشره موقع «روسيا اليوم».

ولا يعني الإعلان عن قيمة الجائزة البالغة 1.04 مليار دولار أن الفائز سيحصل على هذا المبلغ كاملاً، إذ تخضع الجوائز لاقتطاعات ضريبية اتحادية ومحلية، ما يقلص القيمة النهائية التي ستؤول إلى الفائز، بحسب طريقة استلام الجائزة ومكان إقامته.

وتبقى فرص الفوز بالجائزة الكبرى في «باور بول» بالغة الصعوبة، إذ تبلغ احتمالية مطابقة جميع الأرقام الفائزة نحو فرصة واحدة من بين أكثر من 292 مليون محاولة.

ويأتي هذا الفوز في وقت تواصل فيه جوائز «باور بول» جذب اهتمام واسع في الولايات المتحدة، مع وصول قيمتها إلى مستويات قياسية نتيجة تراكم الجائزة الكبرى عبر السحوبات المتتالية دون فائز.