قطيع من حيوانات "الكابيبارا" يقتحم مجلساً تشريعياً برازيلياً

اقتحم قطيع من حيوانات الكابيبارا مقر الجمعية التشريعية في ولاية ماتو غروسو البرازيلية، في زيارة غير مألوفة حوّلت مبنى المجلس لبعض الوقت إلى مشهد طريف استقطب اهتمام الموظفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور الحيوانات، المعروفة بهدوئها، وهي تتجول بين الممرات والمداخل من دون اكتراث واضح بالحركة من حولها. ولم تسجل أضرار أو إصابات، فيما عمل موظفو المبنى على إخراج القطيع وإعادته إلى المنطقة المحيطة.

وتُعد الكابيبارا أكبر القوارض الحية في العالم، وقد يصل وزن الحيوان البالغ منها إلى نحو 60 كيلوغراماً. وتعيش عادة بالقرب من الأنهار والبحيرات والمستنقعات، كما تتكيف بصورة لافتة مع المناطق الحضرية التي تتوافر فيها المساحات الخضراء والمياه.

وتنتشر هذه الحيوانات في أجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية، ولا سيما البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين. وهي حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعات، وتجيد السباحة، ويمكنها البقاء تحت الماء دقائق عدة عند شعورها بالخطر.

ولا يُعرف على وجه الدقة ما الذي دفع القطيع إلى دخول المبنى التشريعي، لكن قرب المنشآت الحكومية في بعض المدن البرازيلية من المسطحات المائية والموائل الطبيعية يجعل لقاءات مماثلة ممكنة.