زهرة بوجه بريء ومعدة مفترسة

اكتشف باحثون أن زهرة جبلية رقيقة تنمو داخل الشقوق الصخرية في جنوب غربي الصين ليست مسالمة كما يوحي مظهرها، بل تستدرج الحشرات وتهضم أجسامها للحصول على العناصر الغذائية.

وأظهرت الدراسة أن النبات يحمل شعيرات لزجة تستطيع احتجاز الحشرات الصغيرة على سطحه، قبل أن يفرز مواد تساعد على تحليل أجسامها وامتصاص المغذيات المتبقية منها.

ويمثل الاكتشاف أول تأكيد لوجود نبات لاحم في المجموعة النباتية التي تنتمي إليها الزهرة، ما يوسع معرفة العلماء بالطرق المتعددة التي تطورت بها النباتات للحصول على الغذاء في البيئات الفقيرة.

وتعيش الزهرة في مناطق جبلية صخرية تفتقر تربتها إلى كميات كافية من النيتروجين والفوسفور، وهما عنصران ضروريان للنمو. ويبدو أن افتراس الحشرات منحها وسيلة إضافية لتعويض النقص، على غرار نباتات لاحمة معروفة مثل خناق الذباب ونبات الإبريق.

ولا يكفي وجود الحشرات ملتصقة بنبات ما لإثبات أنه لاحم؛ إذ يتعين على الباحثين التأكد من قدرة النبات على هضم الفريسة وامتصاص عناصرها والاستفادة منها. وقد أظهرت التحليلات أن الزهرة الصينية تستوفي هذه الشروط.

ويشير الاكتشاف إلى أن النباتات اللاحمة ربما تطورت بصورة مستقلة مرات أكثر مما كان معروفاً، وأن أنواعاً أخرى تبدو عادية قد تخفي آليات مشابهة لم تُكتشف بعد.