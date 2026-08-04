بعد 150 عاماً.. عائلة تعيد كتاباً استعاره جدها

عادت نسخة نادرة من كتاب إلى إحدى المكتبات الأسترالية بعد نحو 150 عاماً من استعارتها، إثر العثور عليها مصادفةً داخل قطعة أثاث قديمة أُحكم إخفاؤها بالطوب في موقد أحد المنازل.

وقالت مكتبة "كياما" في ولاية نيو ساوث ويلز، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن عائلة أعادت الكتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما قادت أعمال ترميم المنزل إلى اكتشافه داخل طاولة شاي كانت مطمورة في الموقد.

ويحمل الكتاب عنوان «آثار أثينا»، وقد صدر عام 1858، ويرجع إلى الحقبة التي كانت فيها مكتبة كياما العامة تتخذ من مدرسة كياما القديمة للفنون مقراً لها، بين عامي 1872 و1890.

ورغم أن التاريخ الدقيق لاستعارة الكتاب ضاع بمرور الزمن، فإن مسؤولي المكتبة يقدّرون أنه ظل خارج رفوفها قرابة قرن ونصف القرن.

وأوضحت المكتبة أن غرامات التأخير، وفق اللوائح المعمول بها وقت الاستعارة، كانت ستناهز 20 ألف دولار، غير أن الكتاب نجا من هذه الفاتورة التاريخية بعدما ألغت المكتبة لاحقاً جميع غرامات التأخير.

وبفضل حالته التي وصفتها المكتبة بأنها «جيدة على نحو لافت»، لن يعود الكتاب إلى التداول بين القراء، بل سيُعرض ضمن مجموعة المقتنيات المهمة في المكتبة، شاهداً على أطول رحلة استعارة ربما عرفتها رفوفها.