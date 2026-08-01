«عالم مدهش».. مغامرات وتجارب غنية بالمعرفة والتشويق

عروض وبرامج متميزة تركز على ترسيخ قيم وجواهر «عام الأسرة»

103 ألعاب ضمن 9 مناطق عصرية جاذبة

شعبية كبيرة وتجديد نوعي في طبيعة المحتوى الترفيهي، يميزان برامج «عالم مدهش»، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، إذ تتواصل عروضه مقدمة للعائلات، من مختلف الشرائح والفئات، وجبات ترفيهية ومعرفية وإمتاعية، مطرزة بالمرح والبهج والابتكار، وخاصة مع العمل المشترك بين «مدهش» و«بيبي شارك»، حيث يقدمان عرضاً يروي جمال دبي بوصفها مدينة الفرح والدهشة والمعرفة والانفتاح والتقدم.

وتقام عروض وبرامج الحدث، في قاعات الشيخ سعيد (1 و2 و3) بمركز دبي التجاري العالمي، إذ تحفل بالتجديد والتنوع في نمط العروض ومضامينها، كما تتسم بصيغة التفاعل الكبير من قبل الأطفال مع مدهش ودانة، ما يعزز رفد الصغار بجملة معارف في قالب ترفيهي ممتع، خصوصاً أن برامج وفعاليات الحدث تركز هذا العام على ترسيخ قيم وجواهر «عام الأسرة»، مؤكدة أهمية الترابط والتعاضد والألفة والرحمة.

وبفضل مضامينه الشيقة والابتكار في العروض، يحظى مدهش هذا العام، بأعداد متزايدة من الزائرين، يومياً، محققاً نسباً قياسية، خصوصاً أنه يتيح الدخول المجاني للجميع، بجانب تفرده بملامح الجذب والفرادة والدهشة والإمتاع الغني.

ذلك إضافة إلى توفر وتنوع أشكال الألعاب والتجارب والمغامرات لكل أفراد العائلة، بموازاة التصميم الأخاذ لمساحات العروض والفرص الملهمة لتواصل ومرح الأطفال مع شخصية مدهش وشقيقته دانة، خلال الفعاليات والعروض اليومية، واللقاءات بالأطفال.

ويتابع «عالم مدهش» عروضه الشيقة حتى 23 أغسطس الجاري، إذ تنظمه دي إكس بي لايف، الذراع المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات بمركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، متضمناً أكثر من 103 ألعاب ضمن 9 مناطق عصرية جاذبة، إلى جانب حوالي 25 عرضاً تفاعلياً مباشراً في كل أسبوع، وباقة متنوعة من البرامج الترفيهية ومناطق للألعاب الإلكترونية والعروض التفاعلية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وغير ذلك.

ومما يجدر ذكره أن جواز مدهش الصيفي يتيح للعائلات الاستفادة من مجموعة من المزايا والعروض الحصرية في الوجهات الترفيهية داخل دبي فستيفال سيتي مول.

ويتوفر 500 إصدار من جواز مدهش الصيفي شهرياً، وبمقدور كل عائلة مكوّنة من أربعة أفراد، استخدام كل إصدار مع الاستفادة من عروض حصرية لدى مجموعة وجهات ترفيهية.