دبي في أغسطس.. برنامج زاخر بالحفلات الفنية والتجارب الترفيهية

كشف جدول فعاليات دبي عن برنامجه المرتقب لشهر أغسطس المقبل، الذي يوفر لسكان الإمارة وزوارها فرصة رائعة للاستمتاع بأجمل التجارب في دبي.

ويضم البرنامج باقة متنوعة من عروض التسوق وتجارب الطعام المميزة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الحفلات الموسيقية وعروض الأداء لنخبة من ألمع النجوم في جميع أنحاء المدينة.

وتواصل «مفاجآت صيف دبي» فعالياتها حتى 30 أغسطس من خلال برنامج حافل بتجارب التسوق والترفيه التي تتوزع على مختلف أنحاء الإمارة.

ويستمر أسبوع الصيف للمطاعم حتى 2 أغسطس ضمن إطار فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، ليمنح الذواقة من عشاق المأكولات فرصة التلذذ بقوائم طعام مخصصة في أكثر من 50 وجهة طعامٍ عائلية، والتي تضم تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق العالمية.

وتواصل سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» عروضها للموسم الخامس مع أمسية موسيقية مميزة في مركز دبي التجاري العالمي، 1 أغسطس تحييها الفنانة السورية رشا رزق، والتي ارتبط اسمها بمجموعة من أشهر أغنيات مسلسلات الرسوم المتحركة في العالم العربي.

وتعود فعالية «ذا لافتر فاكتوري» خلال شهر أغسطس مع سلسلة من عروض الكوميديا الحية التي تقام من 7 حتى 15 أغسطس في مواقع متعددة من دبي، ويحييها نخبة من نجوم الكوميديا العالميين والمقيمين في دولة الإمارات.

ويتصدر قائمة المشاركين ريكي بالشاو، نجم الكوميديا البريطاني الحائز على الميدالية البارالمبية الفضية؛ إلى جانب النجم الأمريكي تيفين إيفريت.

ويجتمع الفنان المصري رامي جمال مع اللبناني وائل جسار في أمسية مميزة بعنوان «ليلة الحب والدموع» وذلك بمركز دبي التجاري العالمي 8 أغسطس، حيث تحتفي الأمسية بالموسيقى العربية المعاصرة.

وضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت»، يحيي النجم السوري الشامي أمسية موسيقية في مركز دبي التجاري العالمي، 8 أغسطس المقبل، والتي يؤدي من خلالها مجموعة من أشهر أغنياته.

كما يحيي الفنانان المصريان مروان موسى وحليم، أمسية موسيقية بمركز دبي التجاري العالمي، 15 أغسطس المقبل.

ويحتفي حفل «ثالام بيتس» بنخبة من ألمع نجوم الموسيقى في جنوب الهند خلال أمسية موسيقية حية تقام على مسرح «كوكا كولا أرينا» 15 أغسطس. ويندرج الحفل ضمن إطار فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، ويحييه كل من الفنان بيني دايال والنجمة أوشا أوتوب، بالإضافة إلى فرقة Thaikkudam Bridge. ويحيي الفنان ومؤلف الأغاني الهندي لاكي علي، أمسية موسيقية 16 أغسطس في «كوكا كولا أرينا» تتضمن مجموعة من أروع أعماله الفنية.

ويحتفي معرض «جي بي إكس الترفيهي» من 20 حتى 23 أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي، بالثقافة اليابانية من خلال برنامج متنوع.

وتتواصل سلسلة «حفلات بيت ذا هيت» مع أمسية مميزة للموسيقى الخليجية يحييها الفنانان السعودي سلطان المرشد والكويتي طلال سام في مركز دبي التجاري العالمي، 21 أغسطس.

ويستعد الفنان والممثل الكوميدي الهندي سونيل جروفر لتقديم عرض على مسرح «كوكا كولا أرينا» 21 أغسطس، يمزج بين الكوميديا وأدائه لشخصيات سبق له تقديمها.

وتحتضن دبي أمسية مميزة تحتفي بالموسيقى العربية المعاصرة، ضمن حفلات «بيت ذا هيت» 22 أغسطس، يشارك فيها مغني الراب المصري الشهير ليجي سي، والمغني ومؤلف الأغاني الأردني عزيز مرقة، ونجم الراب بيج سام.

ويقدم الفنان والممثل الكوميدي السوري رامي جبر أول عروضه في دبي، من خلال أمسية كوميدية في «قاعة جافزا ون» 28 أغسطس، تتضمن مواقف طريفة وقصصاً مستوحاة من الحياة اليومية.

ويعود نجم الكوميديا الهندي أتول خاطري إلى دبي 29 أغسطس لتقديم عرض حي على مسرح الإمارات في جميرا، يتضمن مقتطفات من أحدث عروضه الكوميدية الشهيرة. وتعود فرقة ميامي الكويتية إلى دبي لتقديم استعراض «ميامي 3.0» في «كوكا كولا أرينا» 29 أغسطس، والذي يقدم رؤية جديدة وملهمة عن عروضها الحية المحببة للجمهور.