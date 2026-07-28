«مفاجآت صيف دبي».. عروض فنية وتجارب تسوق فريدة

تواصل «مفاجآت صيف دبي» أجواءها النابضة بالحيوية في المدينة من خلال برنامج حافل بالفعاليات والتجارب المتنوعة. ويمنح هذا الأسبوع العائلات والزوار فرصة أخيرة للاستفادة من الفعاليات والعروض التي تختتم في 2 أغسطس، بدءاً من عطلة الأسبوع الختامية لتخفيضات صيف دبي الكبرى، وصولاً إلى الحفلات الموسيقية الحية، والفعاليات العائلية، وتجارب الطعام، والسحوبات الأسبوعية، لتضمن الاستمتاع بموسم الصيف في دبي.

يستعد الأطفال والعائلات لخوض تجارب مليئة بالمرح في «عالم مدهش» إحدى كبريات الوجهات الترفيهية العائلية الداخلية في المنطقة، والذي يقدم مجموعة متواصلة من الأنشطة الترفيهية حتى 23 أغسطس.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب التي تشمل الألعاب الترفيهية، وألعاب المهارات، وورش العمل، والعروض المسرحية، والأنشطة التفاعلية، إلى جانب سوق مدهش.

ويواصل تعاون عالم مدهش مع مدهش ودانا وبيبي شارك إضفاء المزيد من البهجة على الأطفال حتى 31 يوليو، من خلال عروض يومية تتضمن تقديم الأغاني الشهيرة، وفقرات الرقص، ولقاء الشخصيات المحبوبة.

عرض ميدلي

يترقب عشاق الموسيقى أمسية استثنائية مع عرض «ميدلي» يوم 31 يوليو، حيث يجمع بين الموسيقى الخليجية، والمسرح، والهيب هوب، وعروض منسقي الموسيقى ضمن تجربة ترفيهية غامرة.

ويشارك في الحفل كل من: شمه حمدان، ومحمد الشحي، وآلاء الهندي، ومغني الراب دافي، ودي جي المرعب، في أمسية تحتفي بالمواهب في المنطقة والعروض المليئة بالحيوية.

ضمن عطلة نهاية الأسبوع الختامية لتخفيضات صيف دبي الكبرى، تنطلق تخفيضات الأزياء والإكسسوارات من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، لتمنح المتسوقين الفرصة الأخيرة للاستفادة من عروض تتوفر لمدة محدودة، وخصومات خاصة، وباقات ترويجية، وعروض مميزة على الأزياء، والإكسسوارات، والأحذية، وملابس الأطفال، ومنتجات الحياة العصرية، والمجموعات الموسمية.

يستضيف مول الإمارات هذا الأسبوع عروض الفنون الأدائية ضمن مفاجآت صيف دبي من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، ليقدم تجربة ترفيهية غامرة تناسب جميع أفراد العائلة.

تدخل تخفيضات صيف دبي الكبرى أسبوعها الأخير، لتمنح المتسوقين الفرصة الأخيرة للاستفادة من خصومات تصل إلى 80% لدى أكثر من 1000 علامة تجارية رائدة، إلى جانب عروض فورية وحصرية مع خصومات تصل إلى 90%.

ويمكن للعائلات والزوار اغتنام الفرصة في الأيام الأخيرة من هذه الاحتفالية التي تشمل مختلف أنحاء المدينة، واكتشاف القيمة الاستثنائية، والعروض محدودة المدة، والصفقات الحصرية قبل اختتامها في 2 أغسطس.