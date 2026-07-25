«مدهش» يواصل إهداء زوار فعالياته البهجة والمعرفة والتشويق

تحفل برامج وعروض مدهش ودانا في «مفاجآت صيف دبي» 2026، بالفقرات الشائقة الغنية بالمعرفة والمتعة، التي تسعد العائلات كافة، من مختلف الشرائح والفئات، إذ تستمر العروض حتى 31 يوليو 2026، يومياً، ابتداءً من الساعة 4 مساءً، ضمن المسرح الرئيسي/عالم مدهش، في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، بمركز دبي التجاري العالمي، وتنطوي على الكثير من البهجة والإمتاع، خاصة في ظل شراكة مدهش لهذا العام مع بيبي شارك.

كما يتيح جواز مدهش الصيفي للعائلات الاستفادة من مجموعة من المزايا والعروض الحصرية في الوجهات الترفيهية داخل دبي فستيفال سيتي مول.

ويتوفر 500 إصدار من جواز مدهش الصيفي شهرياً، وبمقدور كل عائلة مكوّنة من أربعة أفراد، استخدام كل إصدار مع الاستفادة من عروض حصرية لدى مجموعة متنوعة من الوجهات الترفيهية.

لقاء «بلوي»

كما تتضمن فعاليات المفاجآت، باقة متنوعة من البرامج الأخرى، بينها لقاءات مع شخصية «بلوي»، في دبي فستيفال بلازا، من الجمعة إلى الأحد، وذلك من 4:00 عصراً إلى 8:30 مساءً.

كما يتيح دبي فستيفال بلازا للأطفال والعائلات لقاء شخصية بلوي المحبوبة، الكلبة الصغيرة المفعمة بالطاقة من فصيلة بلو هيلر، والاستمتاع بالعروض المتجولة داخل المركز التجاري حتى 26 يوليو، إذ تبدأ الفعالية يومياً عند الساعة 4:00 عصراً، وتتضمن خمس جلسات للقاء الشخصية والتقاط الصور عند الساعة 4:00، و5:00، و6:00، و7:00، و8:30 مساءً، إلى جانب عروض ترفيهية متجولة تضفي أجواءً من المرح على تجربة الزوار.

كما يضم مهرجان مفاجآت صيف دبي للفنون الأدائية، في دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، خلال الفترة من 24 يوليو إلى 16 أغسطس، برنامجاً متكاملاً من العروض الترفيهية في ثلاثة من أبرز مراكز التسوق في دبي، حيث تتحول كل وجهة إلى مساحة نابضة بالحياة تحتضن عروضاً مسرحية، واستعراضات راقصة وعروضاً أكروباتية وفقرات هوائية، إلى جانب مواكب استعراضية مفعمة بالحيوية.

وتقام الفعاليات وفق الجدول التالي: (دبي فستيفال سيتي مول: من 24 إلى 26 يوليو، مول الإمارات: من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، سيتي سنتر ديرة: من 14 إلى 16 أغسطس).

1 أغسطس

وتقام ضمن مفاجآت صيف دبي، أيضاً، فعالية مسابقة الرقص، في دبي فستيفال بلازا، بتاريخ 1 أغسطس، حيث يشهد دبي فستيفال بلازا إطلاق فعالية المسابقة التي تجمع الشباب والعائلات في أجواء تحتفي بالحركة والإبداع والتعبير عن الذات.

وتتضمن عروضاً حماسية تشجع المشاركين على التفاعل من خلال الموسيقى والرقص، على أن يُعلن عن مزيد من التفاصيل قريباً.

ومن بين الفعاليات والبرامج الأخرى، فنون مفاجآت صيف دبي للأداء الاستعراضي، في بالم جميرا مول، إذ تقام الفعالية في 28 أغسطس، من 4:00 عصراً إلى 10:00 مساءً، ومعها يستضيف بالم جميرا مول عروضاً خاصة ضمن فنون مفاجآت صيف دبي للأداء الاستعراضي، حيث يستمتع الزوار بتجارب ترفيهية غامرة تتضمن عرضاً مميزاً لعازف بيانو، في أجواء احتفالية تناسب جميع أفراد العائلة.