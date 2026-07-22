«عالم مدهش».. تجارب مذهلة تنبض بالتشويق والمغامرة والمرح

تقترن المتعة والترفية بالمعرفة والمغامرات والعروض الاستشكافية الغنية المحلقة بأجنحة الفن والإبداع ضمن فعاليات وبرامج مفاجآت صيف دبي 2026 الترفيهية، التي تحفل بعروض وبرامج تمنح السكان والزوار تجارب حافلة بالمرح والمتعة والتشويق، ويحفل برنامج مفاجآت صيف دبي في الأيام المقبلة، إلى غاية 26 يوليو الجاري، بحفلات موسيقية وعروض ترفيهية فنية وأنشطة مناسبة للعائلات، علاوة على تجارب الطعام وسوى ذلك.

وتتضمن قائمة أبرز فعاليات الأيام المقبلة، عروض بيبي شارك مع مدهش ودانة، حيث تقدم هذه العروض مغامرة ترفيهية مليئة بالمرح داخل عالم مدهش، حيث يصطحب العرض الأطفال يومياً في رحلة ممتعة تمتد من أعماق البحار إلى عجائب دبي.

وتزخر العروض بالأغاني التفاعلية، والألعاب، والاستعراضات الراقصة، ليدعو الأطفال إلى المشاركة في أحداث القصة والاحتفاء بقيم الصداقة، والاستكشاف، والمرح. كما يتيح للصغار، عقب انتهاء العرض، فرصة لقاء بيبي شارك ومدهش ودانة والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتستمر العروض حتى 31 يوليو 2026، يومياً، ابتداءً من الساعة 4 مساءً، ضمن المسرح الرئيسي/عالم مدهش، في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، بمركز دبي التجاري العالمي.

«دبي للفنون الأدائية»

وتقام فعاليات مهرجان مفاجآت صيف دبي للفنون الأدائية في دبي فستيفال سيتي مول (24 – 26 يوليو)، الذي يقام على مدار ثلاث عطلات نهاية أسبوع، حيث يتضمن برنامجاً حافلاً بالعروض الترفيهية التفاعلية المناسبة لجميع أفراد العائلة، وذلك يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

ويستمتع الزوار خلاله بمجموعة متنوعة من عروض الرقص، والاستعراضات، والعروض الأكروباتية، والعروض الهوائية، والتجارب التفاعلية التي تقام على مدار عطلة نهاية الأسبوع، فيما يشكل العرض الاستعراضي المتجول أحد أبرز الفعاليات، ليضفي أجواءً احتفالية نابضة بالحيوية ويمنح العائلات والزوار لحظات لا تُنسى أثناء تجولهم في أنحاء المركز التجاري.

حفل

كما يحيي النجم المصري حمادة هلال، بمشاركة الفنانين مسلم ويحيى علاء، أمسية غنائية استثنائية يقدم الثلاثة خلالها باقة من أشهر أعمالهم التي تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور. ويعد الحفل الجمهور بأمسية حافلة بالأداء الغنائي المتميز، والأغنيات المحبوبة، والمفاجآت، في رحلة موسيقية متكاملة تمتد من افتتاح الحفل وحتى ختامه، إذ يقام في الـ 8 من مساء 26 يوليو 2026، ضمن القاعة 8، بمركز دبي التجاري العالمي.

«إنسايد سولفيست»

وأما مهرجان «إنسايد سولفيست»: (Indie Soulfest)، فيقام في 26 يوليو، بكوكاكولا أرينا مقدماً للجمهور تجربة موسيقية حية تستلهم أجواء المجالس واللقاءات الموسيقية التقليدية (Mehfil وBaithak) بروح عصرية تناسب الجمهور المعاصر.

ويجمع المهرجان بين الألحان الوجدانية، والسرد الشعري، والإيقاعات الهادفة، ليوفر أجواءً رائعة تتيح للفنانين وعشاق الموسيقى التواصل من خلال سحر الأداء الحي. ولا يقتصر المهرجان على كونه حفلاً موسيقياً، بل يحتفي بالموسيقى والثقافة وروح المجتمع من خلال تجارب فنية أصيلة.

وتشهد هذه النسخة مشاركة الفنان بيسميل:«Bismil»، الذي تتناول أعماله موضوعات الحب والحنين والهوية واكتشاف الذات، إلى جانب فرقة (Indian Ocean)، إحدى أبرز فرق الروك الهندية الرائدة، والمعروفة بمزجها الفريد بين الموسيقى الشعبية، والتأثيرات الكلاسيكية، والجاز، والروك.

ويقدم المهرجان أمسية استثنائية تجمع بين الأداء الموسيقي المتميز، والسرد الفني الهادف، والمقطوعات التي تحتفي بالإبداع والتواصل الإنساني.

ويدعو دبي فستيفال بلازا الأطفال والعائلات، حتى 26 يوليو 2026، للقاء شخصية «بلوي» المحبوبة والاستمتاع بالعروض الجوالة التي تجوب أرجاء الوجهة. وتنطلق الفعالية يومياً ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً، وتتضمن خمس جلسات للقاء الشخصية في تمام 4:00 و5:00 و6:00 و7:00 و8:30 مساءً.

«أسبوع المطاعم»

ويدخل أسبوع الصيف للمطاعم أسبوعيه الأخيرين، مواصلاً دعوة السكان والزوار لاكتشاف أكثر من 60 مطعماً مشاركاً في مختلف أنحاء دبي حتى 2 أغسطس.

وضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بقوائم غداء مكونة من طبقين مقابل 80 درهماً، وقوائم عشاء مكونة من ثلاثة أطباق مقابل 120 درهماً، أُعدت خصيصاً لهذه المناسبة في مجموعة واسعة من المطاعم المناسبة للعائلات.

وتشمل قائمة المطاعم المشاركة Piehouse، ولينا دبي، ونيتي، و21grams، وثري كتس ستيكهاوس آند بار، إلى جانب العديد من المطاعم الأخرى التي تقدم تجارب طعام مميزة خلال فترة الحملة.