مغامرة «مدهش» و«بيبي شارك» تحتفي بمعالم دبي

انطلقت في دبي، أخيراً، أول مغامرة كرتونية تجمع بين مدهش و«بيبي شارك»، وأصبحت متاحة الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ @MyModesh و @DubaiFestivals، لتأخذ الأطفال والعائلات في رحلة موسيقية مليئة بالمغامرات لاكتشاف دبي.

ويجمع هذا التعاون الأول من نوعه بين الشخصيتين المحبوبتين في دبي، مدهش ودانة، والشخصية العالمية «بيبي شارك»، احتفاءً بدبي باعتبارها «مدينة مليئة بالمغامرات»، وتعريفاً لملايين المشاهدين حول العالم بما تزخر به من تجارب عائلية استثنائية. وبات متاحاً الفيديو الرسمي على يوتيوب وإنستغرام.

وجهات ورحلات

وتعيد الأغنية تقديم اللحن الشهير لـ«بيبي شارك» برؤية جديدة وكلمات مستوحاة من دبي، حيث يصطحب مدهش ودانة و«بيبي شارك» الجمهور في رحلة مليئة بالمرح بين أبرز معالم المدينة، من الأماكن التراثية إلى أشهر الوجهات العالمية.

وخلال هذه الرحلة، يكتشف المشاهدون مجموعة من أبرز أيقونات دبي، ومنها السيف وبرواز دبي ونخلة جميرا وسكاي فيوز وبرج خليفة ونافورة دبي، في احتفاء بكل ما يجعل دبي واحدة من أبرز الوجهات العائلية في العالم.

ولا تقتصر هذه المغامرة على الشاشة، بل تمتد إلى عالم مدهش في عروضه ضمن مركز دبي التجاري العالمي (قاعة الشيخ سعيد 1، 2، 3)، حيث تنبض الشخصيات بالحياة من خلال عرض حي حصري، يجمع مدهش ودانة و«بيبي شارك» في تجربة تفاعلية مليئة بالموسيقى والرقص والمرح.

فرصة لقاء

وبعد الإطلاق الرسمي في 18 يوليو، ستتاح للعائلات فرصة لقاء الشخصيات الثلاث يومياً ضمن جلسات مخصصة للتصوير والتفاعل حتى 31 يوليو، لتوثيق أجمل ذكريات الصيف معاً.

وتتضمن فعاليات عروض مدهش لقاءات يومية مع مدهش ودانة و«بيبي شارك»، ويمكن للزوار لقاء الشخصيات الثلاث يومياً حتى 31 يوليو ويوجد عرض حي حصري في 24 و 25 و26 و31 يوليو الجاري. إضافة إلى عدد من الأيام الأخرى.