صيف دبي يزهو بالفنون والترفيه في يوليو

يشهد صيف دبي خلال شهر يوليو باقة غنية من المعارض والفعاليات والتجارب الترفيهية، إلى جانب العروض والحفلات الفنية التي يحييها نخبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، لتضيء ليالي المدينة، وتمنح زوارها ومقيميها موسماً استثنائياً، تنبض فيه الأجواء بالموسيقى والمرح والترفيه.

وفي هذا السياق، تحتضن دبي مجموعةً مميزة من الأعمال الفنية الكلاسيكية والمعاصرة، ضمن معرض «نبضات الصيف» في «أوبرا غاليري»، بمركز دبي المالي العالمي، الذي يستمر حتى 31 أغسطس المقبل، مقدماً تجربة فنية ثرية، تجمع إبداعات نخبة من الفنانين العالميين من مختلف الأجيال.

ويتصدر المعرض منحوتة «كومبانيون» الشهيرة للفنان التشكيلي «كاوس» باللون الرمادي، إلى جانب مجموعة من الأعمال اللافتة لفنانين بارزين، من بينهم «جوليان أوبي» و«توماس ديلون» و«ميغيل ساينز أوييدا» و«بيتر أوبيلز».

ويحظى الجمهور في دبي بتجربة استثنائية، تنبض بالحيوية والمرح، خلال الحدث المميز «إلكتريك كرنفال»، الذي يُقام في «هاوس أوف هايب» بـ«دبي مول»، الخميس المقبل ويستمر حتى 30 أغسطس.

ويقدم الكرنفال عالماً مليئاً بالألعاب والأنشطة التفاعلية، والمؤثرات الصوتية، والتصاميم المبهرة المفعمة بالألوان، إلى جانب العديد من المفاجآت.

وتحتضن دبي ليلة استثنائية، تجمع بين الموسيقى وسرد القصص، خلال أمسيات «إندي سولفست»، التي تُقام في «كوكا كولا أرينا» 26 يوليو، ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي» لهذا العام.

ويستوحي الحدث الفني أجواءه من التقاليد العريقة لجلسات «المحفل» و«البايثاك»، مقدماً هذه التجارب الثقافية الهندية الأصيلة برؤية عصرية، تجمع بين التراث والإبداع.

ويشارك في الحفل الفنان وكاتب الأغنيات الشهير «بيسميل»، الذي يقدم أعمالاً موسيقية مؤثرة، تتناول موضوعات الحب والهوية واكتشاف الذات، إلى جانب فرقة الروك الأسطورية «إنديان أوشن».

وتجمع دبي ثلاثة من أبرز نجوم الغناء العربي، حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء، في حفل موسيقي يُقام على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي»، يوم 26 يوليو الجاري. ويقدم النجوم الثلاثة باقة من أجمل أعمالهم الموسيقية المعاصرة.

كما تستضيف دبي حفلاً فنياً استثنائياً بعنوان «ميدلي شو»، في «مركز دبي التجاري العالمي»، يوم 31 يوليو الجاري، يجمع بين الموسيقى والمسرح والأجواء الترفيهية الحماسية. ويشارك في الحفل نخبة من الفنانين، من بينهم المغنية الإماراتية شما حمدان، إلى جانب محمد الشحي وآلاء الهندي، ومغني الراب «دافي»، ومنسق الأغاني «DJ Al Mureb».