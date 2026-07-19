صيف دبي يزهو بالفنون والترفيه في يوليو

ويحظى الجمهور في دبي بتجربة استثنائية، تنبض بالحيوية والمرح، خلال الحدث المميز «إلكتريك كرنفال»، الذي يُقام في «هاوس أوف هايب» بـ«دبي مول»، الخميس المقبل ويستمر حتى 30 أغسطس.
ويقدم الكرنفال عالماً مليئاً بالألعاب والأنشطة التفاعلية، والمؤثرات الصوتية، والتصاميم المبهرة المفعمة بالألوان، إلى جانب العديد من المفاجآت.
ويستوحي الحدث الفني أجواءه من التقاليد العريقة لجلسات «المحفل» و«البايثاك»، مقدماً هذه التجارب الثقافية الهندية الأصيلة برؤية عصرية، تجمع بين التراث والإبداع.
ويشارك في الحفل الفنان وكاتب الأغنيات الشهير «بيسميل»، الذي يقدم أعمالاً موسيقية مؤثرة، تتناول موضوعات الحب والهوية واكتشاف الذات، إلى جانب فرقة الروك الأسطورية «إنديان أوشن».
وتجمع دبي ثلاثة من أبرز نجوم الغناء العربي، حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء، في حفل موسيقي يُقام على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي»، يوم 26 يوليو الجاري. ويقدم النجوم الثلاثة باقة من أجمل أعمالهم الموسيقية المعاصرة.
كما تستضيف دبي حفلاً فنياً استثنائياً بعنوان «ميدلي شو»، في «مركز دبي التجاري العالمي»، يوم 31 يوليو الجاري، يجمع بين الموسيقى والمسرح والأجواء الترفيهية الحماسية. ويشارك في الحفل نخبة من الفنانين، من بينهم المغنية الإماراتية شما حمدان، إلى جانب محمد الشحي وآلاء الهندي، ومغني الراب «دافي»، ومنسق الأغاني «DJ Al Mureb».