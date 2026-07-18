«عالم مدهش».. فضاءات متعة وترفيه غنية بالمعرفة

يواصل «عالم مدهش»، ضمن مفاجآت صيف دبي 2026، الارتحال بالعائلات الزائرة لفعالياته المقامة في قاعات الشيخ سعيد (1 و2 و3) بمركز دبي التجاري العالمي، إلى فضاءات ملؤها الدهشة والجمال والمعرفة، مقدماً عروضاً ممتعة بينما يحفل بحلة جديدة وألوان تطوير وتنويع عدة، تعزز مكانته وجاذبيته لدى الأسر وضمن مفاجآت صيف دبي، خصوصاً وأنه يركز على عكس قيم وركائز وجواهر «عام الأسرة»، إذ يركز على ترسيخ قيم الترابط والتعاضد والألفة والرحمة، بالتوازي مع اغتنائه بطابع الإمتاع الفريد والهادف.

وانطلاقاً من هذه السمات وملامحه الشيقة والثرية، لا ينفك «عالم مدهش»، يحظى بأعداد مضاعفة من الزائرين، يومياً، إذ إنه يتيح الدخول المجاني للجميع، علاوة على كونه يحفل بسياقات الجذب والملامح الاستثنائية هذا العام التي تحضر معها شراكاته مع أهم الماركات العالمية المتخصصة بالترفيه الموجه للأطفال، ومن أمثلة ذلك، مشاركته مع «بيبي شارك».

ويبدو لافتاً في الحدث لهذا العام، تنوع وتعدد أشكال الألعاب والتجارب، علاوة على التصميم الأخاذ لمساحات العروض، والفرص الملهمة لتفاعل الأطفال مع شخصية مدهش وشقيقته دانة، خلال الفعاليات والعروض اليومية، واللقاءات بالأطفال.

وأما الأبرز في هذا الصدد، فهو تركيز المنظمين على أن تكون مساحات العرض مصممة بشكل مدروس، يوفر، بجانب طبيعة العروض والبرامج المقدمة، راحة ومتعة لكل أفراد العائلات بشرائحهم وفئاتهم المتنوعة، ولا تغرد خارج هذا السرب طبيعة الألعاب المتوافرة وأشكال التجارب.

وتستمر عروض «عالم مدهش»، حتى 23 أغسطس، إذ تنظمه دي إكس بي لايف، الذراع المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات بمركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، إذ يشتمل على ما يتعدى الـ103 ألعاب تتوافر في 9 مناطق عصرية جاذبة، كما أنه يضم قرابة 25 عرضاً تفاعلياً مباشراً في كل أسبوع، علاوة على الكثير من البرامج الترفيهية الأخرى، ومناطق للألعاب الإلكترونية، والعروض التفاعلية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، والعروض العلمية والمغامرات والروبوتات والعروض المسرحية.

إضافة إلى وجود مطاعم متنوعة تتيح خيارات عدة للعائلات، ضمن منطقة طعام تضم 19 مطعماً ومقهى.