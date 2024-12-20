«إكس فاكتور دبي» يوظف أحدث التقنيات الذكية في عالم الفن

تواصل مؤسسة دبي للإعلام بالشراكة مع «سامسونج جلف للإلكترونيات» الشريك التقني للموسم الثاني من برنامج «إكس فاكتور دبي» تعزيز التزامهما برعاية المواهب الموسيقية الإقليمية.

واستمتع مؤخراً بعض المشاركين في برنامج «إكس فاكتور دبي» بأمسية حصرية أقيمت في مقر سامسونج الذكي، حيث شهدوا تناغم التقنيات المتطورة مع الإبداع.

حصل المتسابقون خلال الفعالية على جولة إرشادية في المنطقة المعززة بقدرات SmartThings، والتي كشفت كيفية ارتقاء التقنيات الذكية بالحياة اليومية. وتفاعل ممثلو وسائل الإعلام والمؤثرون مع النجوم الصاعدين خلال لقاء ترحيبي، واختُتمت الأمسية بأداء موسيقي استعرض القدرات الصوتية الرائعة لنظام SmartThings المتكامل.

كما سلط الحدث الضوء على الإمكانات المذهلة التي يتمتع بها المشهد الموسيقي العربي. وكان من بين الحضور عدد من المواهب، منهم، برهم الديواني، البالغ من العمر 20 عاماً من العراق، الذي ترك المدرسة لمتابعة أحلامه الموسيقية، وعبد الرحيم الحلبي، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً من سوريا، ومثلت مصر حبيبة سليم، وهي فتاة من الإسكندرية ذات 25 عاماً، استبدلت مسيرتها المهنية في مجال الإدارة لتنطلق في عالم الغناء.

إضافةً إلى روان الثلاثي، البالغة من العمر 19 عاماً من مصر. وكان بين الحضور أيضاً ناصر المشاري من الكويت، وهو مغنٍ يبلغ من العمر 24 عاماً معروف بصوته الفريد، إضافة إلى، هاشم الرقاد، الأردني ذي الـ25 عاماً الذي يوازن بين شغفه بالموسيقى ومهنته في المحاسبة.

وماجد خالد، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من المملكة العربية السعودية يدرس الموسيقى والإعلام، ويجسد هؤلاء النجوم الصاعدون الذين يمثلون مجموعة متنوعة من الخلفيات والأساليب الموسيقية، المستقبل المُشرق للموسيقى العربية.

قال شافي عالم، رئيس مجموعة التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة إلى المستهلكين في «سامسونج جلف للإلكترونيات»: سررنا بالترحيب بالمتسابقين الموهوبين في برنامج «إكس فاكتور دبي». لقد أبدى المشاركون حماساً وتفاعلاً كبيرين مع تقنياتنا ورؤيتنا الرامية إلى دعم الابتكار وإلهام المواهب الإبداعية في المنطقة.

تجدر الإشارة، إلى أن «سامسونج» تعاونت مع مؤسسة دبي للإعلام في برنامج «إكس فاكتور دبي»، حيث تم دمج تقنيات «سامسونج» في جميع مراحل إنتاج البرنامج، حيث عززت تجربة المتسابقين خلف الكواليس بدعم منظومة Galaxy الشاملة التي تضم أحدث الأجهزة التقنية. وسيحصل الفائز في البرنامج على مجموعة Samsung Creator Studio الكاملة للمبدعين، مما يؤكد التزام «سامسونج» برعاية المواهب الإبداعية في المنطقة.

ويشكل برنامج إكس فاكتور دبي، الذي يحتل المرتبة الأولى في معدلات المشاهدة على تلفزيون دبي، منصة نشطة لعرض أحدث ابتكارات سامسونج في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتقنيات الهواتف المحمولة خلال رعاية المواهب العربية المبدعة.