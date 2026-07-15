«مفاجآت صيف دبي» حافلة بالروائع الموسيقية والكوميدية

تتواصل أجواء المرح والمعرفة والإبداع ضمن «مفاجآت صيف دبي 2026» مع برنامج حافل بالتجارب الترفيهية والعائلية، تستضيف معه دبي مجموعة متنوعة من الحفلات الغنائية والعروض الفنية الحية والفعاليات المبهجة التي تمنح السكان والزوار المزيد من الأسباب للاستمتاع بموسم الصيف. تضم البرامج والعروض حفلات تحييها نخبة من نجوم المنطقة والعالم.

وعروض الكوميديا المباشرة، والحفلات الموسيقية المستوحاة من أشهر الفنانين، والعروض الأدائية المجانية، وصولاً إلى الفعاليات الرياضية الداخلية، حيث تقدم مفاجآت صيف دبي مع هذه الباقة الممتعة برنامجاً متنوعاً يناسب جميع أفراد العائلة طوال الموسم.

«عالم مدهش»

يأتي في مقدمة البرامج التي تشتمل عليها مفاجآت صيف دبي «عالم مدهش»، إذ يعود في دورته الـ27، بعد النجاح الكبير الذي حققته دورة العام الماضي، بحجم أكبر من أي وقت مضى.

وذلك إلى غاية 23 أغسطس، حيث تقدم فعالياته يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً، في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، مركز دبي التجاري العالمي. ويتيح للجمهور الدخول المجاني، إلى جانب الاستفادة من توفر مواقف سيارات مجانية لمدة ست ساعات يومياً، ليواصل ترسيخ مكانته إحدى أبرز الوجهات الترفيهية العائلية الداخلية في المنطقة.

كما يستطيع الزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة والمرافق الترفيهية من خلال نظام تاب كارد لبطاقة عالم مدهش، الذي يتيح شحن الرصيد بكل سهولة خلال الزيارة.

«كيبوب ديمون هانتر»

ويستضيف سيتي سنتر مردف تجربة مؤقتة مستوحاة من عالم كيبوب ديمون هانتر، من 9 إلى 19 يوليو 2026 (خلال ساعات عمل مركز التسوق)، إذ تجمع بين ثقافة الكيبوب والثقافة الكورية، مع منطقة مخصصة للتصوير، وتوفّر منتجات رسمية، إلى جانب عروض رقص حية، إضافة إلى منطقة تفاعلية تتيح للزوار تصميم الشارات والإكسسوارات والإبداع في الأزياء على طريقة الثقافة الكورية. وأما الدخول للفعالية فهو مجاني.

«دبي مولاثون – دبي فستيفال سيتي مول»

يمكن لهواة أنشطة اللياقة البدنية ممارسة المشي والجري في أجواء مكيّفة بعيداً عن حرارة الصيف مع فعالية دبي مولاثون في دبي فستيفال سيتي مول حتى 15 سبتمبر (يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً)، إذ إنها تفتح أبوابها أمام جميع أفراد المجتمع، من جميع مستويات اللياقة البدنية.

حيث يتحول المول إلى مسار داخلي مخصص للمشي والجري، يوفر تجربة رياضية ممتعة وسهلة طوال الموسم. ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الإنترنت، وتتبع خطواتهم من خلال تطبيق بلو (BLUE) للحصول على فرصة الفوز بجوائز أسبوعية، إلى جانب أيام سباق خاصة تقام ضمن دبي مولاثون في 22 أغسطس.

«بيت ذا هيت»

تعود سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» في موسمها الخامس مع برنامج أكبر يضم نخبة من أبرز الفنانين في المنطقة، من ضمنهم: دیستانكت وعصام النجار وطلال سام وسلطان المرشد ورشا رز، والشامي ومروان موسى وحليم، وLeg_cy، وعزيز مرقة وBig، على أن يتم الإعلان عن مواعيد بعض الحفلات قريباً. وستكون خلال أيام السبت حتى 22 أغسطس، من الساعة 8:30 مساءً في القاعة 8، مركز دبي التجاري العالمي.

«مايكل ليفز فوريفر»

يقدم الفنان رودريغو تيزر عرض «مايكل ليفز فوريفر» (Michael Lives Forever)، الذي يعيد إحياء أشهر عروض وأغاني أسطورة البوب مايكل جاكسون، في أمسية تستحضر مجموعة من أشهر أعماله، من بينها Beat It وThriller وDangerous وSmooth Criminal. وذلك في 18 يوليو 2026، بكوكاكولا أرينا.

عروض مجانية

يشتمل برنامج مفاجآت صيف دبي 2026 على باقة عروض أدائية تقدم في كل عطلة نهاية أسبوع حتى 30 أغسطس 2026، من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً، في كل من:

سيتي ووك، مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا، ابن بطوطة مول، نخيل مول، ذا أوتلت فيليدج، بلوواترز، وهي مجانية، وتتضمن: عرض Toy Factory – A Magical Adventure في ند الشبا مول يوم 17 يوليو، وعرض Moon Walk في ابن بطوطة مول بتاريخ 21 أغسطس، إضافة إلى عرض لعازفي البيانو في نخلة جميرا بتاريخ 28 أغسطس.

فعالية جديدة

كما تطلق مفاجآت صيف دبي فعالية جديدة على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع (من 24 يوليو حتى 16 أغسطس 2026، من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً)، حيث تعرض في ثلاثة من أبرز مراكز التسوق مسرحيات، واستعراضات راقصة، وعروضاً أكروباتية وجوية، إلى جانب مسيرات احتفالية.

وتقام الفعالية في دبي فستيفال سيتي مول خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو، ثم في مول الإمارات من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، وتختتم في سيتي سنتر ديرة خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس. ويقدم نجم الكوميديا أتول خاطري على خشبة مسرح الإمارات، في 29 أغسطس، عرضاً جديداً يجمع بين فقرات كوميدية جديدة وأخرى من أشهر عروضه.

وضمن احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي 2026، تقدم فرقة ميامي الكويتية حفل استعراض ميامي على مسرح كوكاكولا أرينا، في أكبر عروضها الدولية حتى الآن خارج دولة الكويت، في 29 أغسطس 2026، الساعة 8 مساءً.