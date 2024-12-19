ليلة رأس السنة في صحراء مليحة.. عروض ترفيهية ومغامرات فريدة

تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) فعاليتين فريدتين في صحراء مليحة، بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، وذلك في موقعين منفصلين ضمن «منتزه مليحة الوطني»، حيث تقدم هذه الاحتفالات تجربة تفاعلية وشائقة لجميع الزوار، سواء في «استراحة مليحة البانورامية»، أو في «موقع تخييم مليحة».

وتقدم «استراحة مليحة البانورامية» للباحثين عن احتفال راقٍ وفاخر أمسية أنيقة مقابل المشهد الصحراوي الممتد لصحراء مليحة في الشارقة، وتتيح للضيوف عدة خيارات للمجالس الجماعية المشتركة أو الخاصة، حيث توفر المجالس المشتركة جواً اجتماعياً حيوياً للتفاعل مع باقي الضيوف.

أما الباحثون عن المغامرة وعشاق الطبيعة فيمكنهم الاستمتاع بحفل رأس السنة الجديدة الاستثنائي، في «موقع مليحة للتخييم»، في ليلة حافلة بالمغامرات، والاسترخاء، والأنشطة العائلية، حيث يشكل التخييم الليلي في خيام خاصة تجربة عائلية مميزة، يمكن للضيوف فيها الترحيب بالعام الجديد 2025 بأول إطلالة لشروق الشمس في مشهد هادئ وسط الصحراء.

وتتحول الأمسية إلى حفل ينبض بالحياة، من خلال عروض الرقص بالنار، التي يحول الراقصون خلالها سماء الليل إلى لوحة مضيئة، وأنغام العود التي تنقلنا إلى أجواء التراث، وتعكس أصداء التقاليد العريقة وسط رمال الصحراء.

وتحفل الأمسية العائلية في موقع مليحة للتخييم بمجموعة متنوعة من الأنشطة، منها الرسم على القماش، وركن مخصص لالتقاط الصور التذكارية، وكاريوكي الغناء مع الموسيقى، والبحث عن الكنز، الذي يتضمن رسوماً إضافية، وغيرها من الأنشطة، التي تسلّي الأطفال والكبار على حد سواء، في حين يسبق حفل على أنغام آلة العود العد التنازلي لمنتصف الليل، الذي يعلن انطلاقة العام الجديد.